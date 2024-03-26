Saray, seçim öncesi yine ‘beka’ya sarıldı

"Cumhuriyet tarihinde yerel ve genel seçimleri tahlil ettiğimiz zaman, bu kadar zoru belki de hiç görülmemiştir" Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan, Türkiye'nin 'beka sorunu'yla karşı karşıya olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, AKP'nin seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Toptan, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet tarihinde yerel ve genel seçimleri tahlil ettiğimiz zaman, bu kadar zoru belki de hiç görülmemiştir. Zorluğu seçim sonuçları itibarıyla değil, Türkiye'nin gelmiş olduğu kritik noktanın geleceğiyle ilgilidir. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği, 'beka' sorunuyla Türkiye karşı karşıyadır. Kendi ifadeleriyle bu AK Parti ve Tayyip Erdoğan sorunu değildir. İçinde bulunduğu şartlar itibarıyla Türkiye'nin ne kadar güçlü olması lazım geldiğini herkesin düşünmesi gerektiğidir" dedi.

2019'U HATIRLATTI

Geçen seçimlerde de iktidar ‘beka sorunu’nu diline dolamıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı yerel seçimler önce çıktığı bir televizyon kanalında şu açıklamayı yapmıştı: “Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan hadiseler 31 Mart seçimlerini artık sıradan bir seçim olmaktan çıkarıyor. Şimdi YPG/PYD’yi kalkıp da bu beka sorununun bir tarafı, bir ucu olmaktan eğer göremiyorsa bir ana muhalefetin başı, bu ülkede beka sorunu nedir, bunu tanımlamaktan da uzaktır. 100’ün üstünde benim vatandaşım, askerim sınır boylarında şehit olacak sen bunu beka sorunu olmaktan çıkaracaksın.”