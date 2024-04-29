Saray’a dakikada bir asgari ücret

Asgari ücrete temmuzda zam yapılmayacağı duyurulurken Saray'da su gibi para harcanıyor. Saray'da son 3 ayda 130 bin 631 asgari ücrete denk masraf yapıldı.

Havva GÜMÜŞKAYA

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı açıklanırken Saray, 3 ayda 130 bin 631 asgari ücret harcadı. Tasarruf tartışmalarının merkezinde yer alan Saray’da üç aylık dönemde bir dakika içinde bir asgari ücret harcandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarrufun yılın ikinci yarısında ‘güçlü bir şekilde devreye gireceğini’ söyledi.

Daha önceki yıllarda da sık sık gündeme gelen kamu harcamalarına AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘itibardan tasarruf edilmez’ diyerek halktan fedakâr olmasını istiyordu. Tasarruf konusunda ciddiyetini göstermek isteyen hükümetin bu kez yasa hazırlığında olduğu açıklandı. Saray harcamalarının bu yasa kapsamına girip girmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Saray’ın 2024 yılında toplam bütçe ödeneği 12 milyar 283 milyon TL olarak belirlendi. Ancak, önceki yıllardan devreden veya aktarılan ödeneklerden kaynaklı olarak toplam ödeneği 15 milyar 126 milyon TL’ye çıktı.

Yılbaşından bu yana Ocak-Mart döneminde toplamda 2 milyar 221 milyon TL gider kaydedildi. Aylık ortalama harcama 740,3 milyon TL, 1 günlük harcama 24,6 milyon TL, 1 saatlik harcama 1 milyon TL oldu.

Saray, üç aylık dönemde dakikada yaklaşık 17 bin 083 TL harcama yaptı. Başka bir ifadeyle dakikada bir asgari ücret harcadı.

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli aylığı yaklaşık 30 saniyeden biraz daha uzun bir sürede harcandı. Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı açıklanırken Saray 3 ayda 130 bin 631 asgari ücret harcadı. Yapılan harcama 222 bin 100 en düşük emekli aylığına denk geldi.

DİYANET GÜNDE 270 MİLYON TL HARCIYOR

Sadece Saray değil, Saray’a bağlı tartışmalı kuruluşlar da servet harcıyor. Diyanet, Erdoğan’ın harcamalarını da 10’a katlıyor. Birçok bakanlıktan daha fazla ödeneğe sahip Diyanet, sadece üç ayda 24 milyar 345 milyon TL harcama yaptı. Diyanet’in günlük harcaması, 270 milyon TL oldu.