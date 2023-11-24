Saray’ın bütçesine Diyanet damgası

2024 Yılı Bütçe Teklifi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Saray’a bağlı Diyanet’in 91 milyar liralık ödeneğine işaret etti, “Başta çocuklar ve gençler için” aydınlatma faaliyetlerine imza atılacağını söyledi

BirGün ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçeleri üzerinde görüşmelere başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunumu ile başlayan toplantıda, Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığının 2024 yılı bütçeleri ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım Ofisi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Finans Ofisi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.

Komisyonda ayrıca 2024 yılı Gelir Bütçesi, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri ele alınacak.

İKİ YILDA NEREDEYSE ÜÇ KATI ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı. Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı harcamasının 5 milyar 363 milyon 434 bin lira olarak gerçekleştiğini, gelecek yıl içinse 12 milyar liralık ödenek öngörüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yatırım beklentisine işaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu:

“Mayıs seçimleri sonrası siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı, hazırladığımız plan ve programlarla politika çerçevesinin netleştirildiği, böylece öngörülebilirliğin arttığı bir ortamda uluslararası doğrudan yatırımların önümüzdeki dönemde ivme kazanmasını bekliyoruz. Yatırım Ofisi’nin 2022 yılı harcaması 169 milyon 158 bin lira olmuştur. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden, Ofise 2024 yılında 507 milyon lira kaynak aktarılması öngörülmüştür.”

DİYANET’E ‘ÇOCUKLAR İÇİN’ 91 MİLYAR TL

“2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı, başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapmaya, çalıştay ve ilmi toplantıların icrasına, kurban, hac hizmetlerine, yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışında din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili işlerini yürütmeye devam edecektir. Başkanlığın 2022 yılı kesin hesap gideri 23 milyar 552 milyon 361 bin liradır. 2024 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı 91 milyar 824 milyon 805 bin liradır.”