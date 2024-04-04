Saray’ın ekonomi modeli yurttaşın ümüğünü sıktı

Ekonomi Servisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kredi kartlarına yönelik sınırlandırmanın yurttaşı zor durumda bıraktığını söyledi. İhtiyaç kredisi faizlerinin son bir yılda 50 puandan fazla artarak yıllık bileşik olarak yüzde 80’i aşmış olmasına rağmen vatandaşların borçlanmaya devam etiğini belirten Bulut, yurttaşın kredi kartına taksiti “keyfiyet” için değil “mecburiyet” için kullandığını belirtti.

Yurttaşın bireysel kerdi ve kredi kartı borçlarının 3 trilyon lirayı aştığını kaydeden Bulut, “Vatandaşın elinde avucunda olmadığı için bankalara borcunu da ödeyemiyor. Saray’ın enflasyonla mücadele sürecinde, parasal sıkılaştırma önlemleri üzerine kurulan ekonomi modeli dar gelirlinin ümüğünü sıkmayı hedefliyor.” dedi.

Yurttaşın derin yoksulluğa itildiğini kaydeden Bulut şu ifadeleri kullandı: “1 Nisan itibarıyla, kamu bankaları sonradan taksitlendirme özelliğini kaldırdı. Nakit avansa yüzde 25 sınırı konulurken taksit sınırı da düşürüldü. 12 ve 9 olarak uygulanan en yüksek taksit sayısı 3'e indirildi. Vatandaş buzdolabı, çamaşır makinesi bozulsa alamayacak. Bu ekonomi modeline göre vatandaşları aç bırakırsanız, talep olmaz, enflasyon da düşer. Enflasyonla mücadelenin kurbanı halk ve dar gelirli olmak zorunda mı? Enflasyonla mücadeleye gerçekten başlamak istiyorsanız önce tasarrufa kamunun lüks harcamalarından başlayın.”