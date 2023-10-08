Saray’ın gideri gizli

Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporları, kurum giderlerinin ne şekilde ‘gizlendiğini’ ortaya koydu. Bir yılda 32 kalemlik azalma yaşandı.

Hüseyin Şimşek

İktidar, Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin temel bilgilerin öğrenilmesini her geçen yıl zorlaştırıyor. Kamu idarelerini TBMM adına denetlemekle sorumlu Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı hakkındaki denetim raporları ve bu raporlarda yer alan mali tablolar, her yıl “daraltılıyor.”

Sayıştay’ın 2015 Yılı Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’nda yer alan Faaliyet Gider Tablosu’nda 202 gider kalemine yer verildi. Yıldan yıla azalan tablolar sonucunda, 2021 Yılı Denetim Raporu’nun Faaliyet Gider Tablosu 42 kaleme geriledi.

10 KALEM GERİLEDİ

2015’te ayrıntısına yer verilen birçok harcamaya 2021 raporunda yer verilmedi. 2022 Yılı Denetim Raporu’nda ise sayı 10’a kadar geriledi. Bu rapor itibarıyla, yalnızca harcama kalemlerinin en temel başlıkları tabloda tutuldu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Saray’ın harcama tablolarındaki değişime tepki gösterdi. Raporları inceleyerek yaşanan ‘daralmayı’ tespit ettiğini kaydeden Yavuzyılmaz, “Sayıştay’daki sansürün boyutu her geçen gün artıyor. Özellikle, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Personel İşleri Genel Müdürü Metin Yener, Sayıştay Başkanı olmasının ardından denetim raporlarının içeriğinin boşaltıldığını, usulsüzlükleri ortaya koyan bulguların azaltıldığını görüyoruz” dedi. Yavuzyılmaz, şunları söyledi: “Harcamaların doğru yapılıp yapılmadığına yönelik inceleme yapmanın mümkün olmayacağı, sansürlenmiş bir tablo ortaya çıktı. Sayıştay’ın fabrika ayarlarına dönmesi ve kamu kaynağının doğru harcanıp harcanmadığı konusunda görevini yerine getirmesi gerekiyor. Aksi takdirde kamu zararına kapı aralanmış olur.”