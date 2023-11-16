Sarıgül'den Kılıçdaroğlu açıklaması

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu, benim gönlümün ömür boyu ve ebedi genel başkanı olarak devam edecektir." dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu, benim gönlümün ömür boyu ve ebedi genel başkanı olarak devam edecektir." dedi.

Sarıgül, partisinin Artvin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 36 yıl aradan sonra ikinci defa Artvin'e geldiğini söyledi.

Mustafa Sarıgül, "CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine yeni başkan Sayın Özgür Özel oldu. Yeni dönem hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, benim gönlümün ömür boyu ve ebedi genel başkanı olarak devam edecektir. Bir kurultay yapılmıştır. Kurultay sonrası yeni Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Biz partimizin talimatlarını yerine getirmeye, bir oy daha fazla nereden alabiliriz bunun hesabını yapmaya devam edeceğiz."