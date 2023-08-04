Sarıgül'den Özgür Özel çıkışı: Adayım diyorsan istifa et, delikanlıca çalış

CHP'deki değişim tartışmaları sürüyor. Dün katıldığı yayında "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül canlı yayında tepki gösterdi.

FOX ekranlarında Çalar Saat programına konuk olan CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Özgür Özel’in adaylık çıkışını eleştirdi.

Galatasaray'da yönetici olduğu dönemde, 1989 yılındaki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığının gündeme gelmesinin hemen ardından görevinden istifa ettiğini söyleyen Sarıgül, o dönem kulüp başkanı olan Faruk Süren ile arasında geçen anıyı anlattı.

“ADAYIM DİYORSA İSTİFA ETMELİ”

Sarıgül, Bülent Ecevit’in teklifinin ardından o dönem Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren’e istifa edeceğini belirttiğini ancak Süren’in itiraz ettiğini belirterek, “Ben DSP adayı olarak Şişli adayıyım Galatasaray kimliğini kullanarak bu çalışmayı yapmam. Etik olan benim Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etmemdir dedim. Ve sayın Faruk Süren de bir tören düzenledi bana o törenle beni Florya’dan Şişli’ye uğurladılar. Yani etik olan kural birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde görev yapan herkesin bunu yapma hakkı vardır. Ama bunun da bir nezaketi, zerafeti ve etik kuralları vardır" sözlerine yer verdi.

"BİZİM BİR GENEL BAŞKANIMIZ VAR"

Sarıgül, CHP içindeki genel merkeze muhalif olan kişilerin toplantılar yapıp kamuoyuna sızdırdığını öne sürerek “Bu partimizin kültüründe ve geleneğinde yoktur. Bu kaos CHP’mizi yıpratır. Cumhuriyet Halk Partisi’nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var.” diye konuştu.

"HANGİ ÇALIŞMAYA GENEL BAŞKANIMIZ ENGEL OLDU"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başarılı olduğunu dile getiren Sarıgül, “Kılıçdaroğlu, 1,5 puan daha fazla alsaydı, bugün karşısında olanlar diyeceklerdi ki ‘bravo tebrik ediyorum, hayatında bir araya gelmeyen grupları bir araya getirdiniz’ diyeceklerdi. Onlar hangi çalışmayı yapmak istedi genel başkanımız engel oldu” ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSENİN BU KİMLİĞİ YIPRATMAYA HAKKI YOK"

Sarıgül CHP’deki sürecin sonlanacağına dikkat çekerek “Vicdan koltuk kavgası yapanları yarı yolda bırakacaktır, vicdan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliği olmadan ben hiçbir şeyim diyenlerindir. Bakın Erzincan’da ben seçilmedim, CHP’nin kurumsal kimliği seçildi. Hiç kimsenin bu kimliği yıpratmaya hakkı yoktur” dedi.