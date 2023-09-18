Sarıgül'den Sputnik'teki greve destek ziyareti

Ahin ASLAN

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Sputnik'teki grevin 32. gününde gazetecileri ziyaret etti.

Sputnik'in Ankara Bürosu önünde grev yapan gazetecilere destek ziyaretinde bulunan Sarıgül, “Arkadaşlarımız alın teri ve emeklerinin hakkının verilmesini istiyor. Yıllarca toplu sözleşmelere imza atmış birisi olarak bunun bir an önce sona ermesini ve arkadaşlarımızın işbaşı yapmalarını arzu ediyorum” dedi.

TGS, Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı.

Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 32’inci günü geride bıraktı.