Sarıgül duyurdu: TDP resmen CHP'ye katıldı

Mustafa Sarıgül, TDP'nin CHP'ye katılımının CHP Parti Meclisi, tarafından onaylandığını açıkladı.

14 Mayıs'ta gerçekleşen 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden giren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Parti Meclisi'nin TDP'nin CHP'ye katılımını onayladığını duyurdu.

Twitter üzerinden açıklama yapan CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, şunları kaydetti:

"CHP Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Değişim Partisi’nin CHP’ye katılımını onaylamıştır. Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir."