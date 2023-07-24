Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Sarıgül duyurdu: TDP resmen CHP'ye katıldı

Mustafa Sarıgül, TDP'nin CHP'ye katılımının CHP Parti Meclisi, tarafından onaylandığını açıkladı.

Güncel
  • 24.07.2023 09:21
  • Giriş: 24.07.2023 09:21
  • Güncelleme: 24.07.2023 09:36
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Sarıgül duyurdu: TDP resmen CHP'ye katıldı

14 Mayıs'ta gerçekleşen 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden giren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Parti Meclisi'nin TDP'nin CHP'ye katılımını onayladığını duyurdu.

Twitter üzerinden açıklama yapan CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, şunları kaydetti: 

"CHP Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Değişim Partisi’nin CHP’ye katılımını onaylamıştır. Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir."

Mustafa Sarıgül: TDP, 23 Haziranda CHP ile birleşecek
TDP, CHPye katıldı: Kılıçdaroğlu ve Sarıgülden ilk açıklama
Mustafa Sarıgül’ün liderliğindeki TDPnin CHP’ye katılma tarihi netleşti
BirGün'e Abone Ol