Sarıkamış Belediyesi garajında yangın: 4 araç yandı

Kars'ta Sarıkamış Belediyesi'na ait kapalı garajda çıkan yangında 4 araç yandı.

Kars'ta Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde Sarıkamış Belediyesi'ne ait kapalı garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye, belediye çalışanları ile vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Garajda bulunan iki yolcu otobüsü, bir çöp kamyonu ile cenaze morg aracı yandı.

Olay yeri ekipleri inceleme başlattı.