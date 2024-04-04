Sarım Çayı özgür akacak!

Haber Merkezi

Bingöl’ün Genç ilçesi ve Diyarbakır’ın Lice ilçesi arasında Sarım Çayı ve yan kolları üzerinde yapımı kararlaştırılan Birsu Hidroelektrik Santralı (HES) için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ‘ÇED olumlu kararı’ mahkeme tarafından iptal edildi.

Mahkeme, kararını bölgede yaşayan yurttaşların ana geçim kaynaklarından arıcılığın HES’den zarar göreceği ve çığ tehlikesine karşı ÇED raporunda gerekli önlemlere yer verilmediği vurgulandı. Evrensel’in haberine göre, davanın avukatı Barış Yıldırım, Sarım Çayı’nın Dicle havzasının özgür akan son kolu olduğunu belirterek “Bu bakımdan bölgeni ekolojik değerlerinin korunması son derece yaşamsal. Ayrıca Dicle Havzası’nda iptal edilen ilk proje” dedi.