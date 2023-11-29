Sarıyer'de 3 katlı bina yıkıldı

Sarıyer'de kullanılmayan 3 katlı tarihi ahşap bina yola doğru çöktü. Sokak geçici süreyle kapatılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Sarıyer'de 3 katlı metruk ahşap bina yağışın da etkisiyle çöktü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi Sarı Asma Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimsenin yaşamadığı boş durumdaki 3 katlı tarihi ahşap bina büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çöken binanın bulunduğu sokağı her iki yönden de şerit çekerek kapattı.

Bina tarihi olduğu için Anıtlar Kurulu tarafından inceleme yapıldıktan sonra enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi. Binada incelemeler devam ediyor.