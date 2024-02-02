Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gece saatlerinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Daha sonra bitişiğindeki diğer binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Güncel 02.02.2024 08:07 Giriş: 02.02.2024 08:07

Güncelleme: 02.02.2024 08:09 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA

Sarıyer’de 3 katlı binanın çatısında çıkan ve yandaki binaya da sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Poligon Mahallesi Sahra Çıkmazı Sokak’ta bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.