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Sarıyer'de çöken yol nedeniyle iki bina mühürlendi

Sarıyer'de çöken yol nedeniyle iki binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Belediye ekipleri tarafından binalar boşaltıldıktan sonra mühürlendi.

Güncel
  • 05.08.2023 16:04
  • Giriş: 05.08.2023 16:04
  • Güncelleme: 05.08.2023 16:06
Kaynak: DHA
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Sarıyer'de çöken yol nedeniyle iki bina mühürlendi

İstanbul Sarıyer'de inşaat alanının yanındaki yolda meydana gelen çökme nedeniyle iki bina mühürlendi. 

Sarıyer'de yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü. Çökme nedeniyle sokağın bir bölümü inşaat alanına uçtu.

Yetkililerin incelemelerinin ardından iki binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Belediye ekipleri tarafından binalar boşaltıldıktan sonra mühürlendi.

Binada kalanlar yakınlarının yanına gitti. Bazı bina sakinleri de kedi ve kuşlarını alarak binadan ayrıldı.

Sarıyerde yol çöktü: Çevredeki binalar boşaltıldı
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