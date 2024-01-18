Sarıyer'de denizde bir erkeğin cansız bedeni bulundu

İstanbul Sarıyer'de tekne ile denize açılan balıkçılar, bir erkeğe ait cansız beden buldu. İncelemeler tamamlandıktan sonra cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güncel 18.01.2024 10:29 Giriş: 18.01.2024 10:29

Güncelleme: 18.01.2024 10:37 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

İstanbul Sarıyer'de denizde bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Tekne ile denize açılan balıkçılar, Büyükdere açıklarında suda hareketsiz yatan kişiyi görünce polise haber verdi. Olay yerine dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız beden bulundu. Kıyı Emniyeti botuna alınan cenaze sahile getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki incelemeler tamamlandıktan sonra cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.