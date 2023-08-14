Sarıyer'de geri dönüşüm tesisinde yangın

İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahalede bulundu. Yangın, 4 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Sarıyer'de kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık dört saat sonra söndürüldü.

Yangın gece saat 00.00 sıralarında Hadımkoru Yolu Caddesi'nde bulunan kağıt ve plastik atık depolama tesisinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler tesislere hızlı bir şekilde yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

Gece saatlerinde başlayan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından sabaha karşı kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.