Sarıyer ormanlarını taşocakları yakıyor

Fatsa’yı siyanüre boğan Bahar Madencilik’in, şirketler tarafından kuşatılan Ayazağa Ormanları’ndaki taşocağı projesine onay çıktı. Hamidiye Su kaynağının, sit alanlarının olduğu bölgede dinamitler patlatılacak.

Gökay BAŞCAN

İstanbul’un oksijen depolarından Ayazağa Ormanları’nda bir felaket projesine daha izin çıktı. Maden ocaklarıyla kuşatılmış bölgede, Ordu Fatsa’yı zehirleyen Bahar Madencilik’in projesinin kapasite artırımına ve genişlemesine onay verildi. Tamamı orman arazisi olan bölgede maden sahası büyütülürken iki adet de kırma eleme tesisi inşa edilecek.

Kamuoyunun Ordu Fatsa’yı siyanür cehenneme çevirmesiyle tanıdığı Bahar Madencilik’in yeni hedefi İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan orman. Şirketin, ‘Azizpaşa-Fatih Ormanı Devamlı Muhafaza Ormanı ile I. derece doğal sit alanı içerisinde kalan ruhsat alanının sınırlarının içerisinde ayrıca Hamidiye Su yollarına ait isale hattı bulunuyor. Ormanların adeta içeriden yok edildiği bölgede birçok şirketin taşocağı bulunuyor.

ÜRETİM 4 KAT ARTACAK

2007 yılında alınan çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararıyla faaliyete geçen şirket, ormanın içerisinde 24,89 hektarlık alanda patlatma yaparak kalker, kumtaşı ve mıcır üretimi yapmaya başladı. Proje alanını 24,89 hektardan 37,13 hektara; üretimi ise yılda 249 bin 600 tondan 2 milyon tona çıkarmak isteyen şirket ayrıca iki adet kırma eleme tesisi kurmak için başvuruda bulundu.

Kurumlar, I. derece doğal sit, korunması geren muhafaza ormanı ve Hamide Su isale hattı sınırları içerisinde projeye şerh koydu. Şirket bunun üzerine ÇED sınırlarını kaydırarak projeyi revize etti. Korunması gereken alanların sınırına yapılacak olan ve ormanı yok edecek projeye ilişkin çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi.

Önemli doğa alanı olan bölge ayrıca Türkiye’de kuş göçünün izlenebildiği alanlardan biri. Yeraltı ve yer üstü kaynaklarına sahip alanda Hamidiye Su kaynağının yanı sıra 730 metre uzaklıkta Kağıthane Deresi, 2 bin 200 metre uzaklıkta Ayağaza Deresi bulunuyor. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre yapılan analiz sonuçlarında bölgede bulunun suyun kalitesi ise birinci sınıf çıktı. Şehrin sınırlı ormanlık alanlardan biri olan, önemli doğa alanlarının ve su kaynaklarının bulunduğu bölgede ayrıca patlatmalar yapılacak. Ayda yaklaşık 16 patlatma yapılması planlanıyor. Her patlatmada 51 delik delinecek ve içlerine 41 kilogram patlayıcı yerleştirilecek.

BİNLERCE TON PATLAYICI

Böylece ormanın ortasında her patlatmada 2 bin 91 kilogram patlatıcı kullanılacak. Bu doğa düşmanı proje için 40 milyon TL harcanacak.

Öte yandan tamamı ormanlık alan bölge maden şirketleri tarafında kuşatılmış durumda. Bahar Madencilik yanı sıra, Aslan Çimento A.Ş., İslamoğlu Madencilik, Akdağlar Madencilik, Akçansa Çimento Sanayi A.Ş.’nin de taşocakları bulunuyor.