Sarıyer’de istinat duvarı çöktü: 4 araçta hasar oluştu, 1 bina boşaltıldı

Sarıyer’de yağış sonrası toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvar nedeniyle 4 araç hasar alırken, 1 bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sarıyer Zümrütevler'de toprak kamasıyla birlikte istinat duvarı çöktü.

Olay, saat 16.30 sularında Sarıyer Baraj Sokak’ta meydana geldi. Yağış sonrası yaşanan toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında bulunan müstakil otoparktaki 4 araç ağır hasar aldı. Bölgeye gelen itfaiye ve zabıta ekipleri hasar tespiti için rapor oluştururken 1 bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan aracı duvarın altında kalan mahalle sakini, “Arabamı 5-10 dakikalığına buraya çektim. Büyük bir gürültü geldi. Duvar çöktü arabam altında kaldı” dedi.

Mahalle sakinleri ise şiddetli yağışın çökmeye sebep olacağını belirtirken, toprak kaymasının gece de devam edeceğinden endişe ettiklerini ifade etti.