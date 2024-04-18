Sarıyer’de taksiciyi öldürüp aracını gasbeden şüpheli hakimliğe sevk edildi
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün gasbettiği Yaşar Yankıyürek isimli taksiciyi öldürdükten sonra yola atan İran asıllı Y.B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından "canavarca hisle adam öldürme" ve "yağma" suçlarından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul'da taksi şoförünü öldürüp aracını gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı "canavarca hisle adam öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sarıyer'de Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta bindiği ticari taksinin şoförü Yaşar Yankıyürek'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran asıllı şüpheli Y.B.G'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
"ÖLDÜRME" VE "YAĞMA"
Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından "canavarca hisle adam öldürme" ve "yağma" suçlarından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bu arada, şüphelinin olayın ardından gasbettiği takside polis ekiplerince yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde taksiyle ilerleyen şüphelinin trafiğin etkisiyle durduğu sırada, arkadan gelen polis ekiplerince araçtan indirilip gözaltına alınması yer alıyor.
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Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, dün Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten sonra yola atılmıştı. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliyi gasbettiği takside yakalamış, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulunmuştu.