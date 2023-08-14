Sarıyer’in yeşiline beton döküyorlar

IC İçtaş’ın Sarıyer’deki kaçak beton santralına karşı dokuzuncu kez eylem yapıldı. Tepkilerin ardından durdurulan santralın tekrar faaliyete geçtiği belirtilen açıklamada, “Santral doğamızı tehdit ediyor” dendi.

Haber Merkezi

IC İçtaş’ın Sarıyer Uskumruköy’de izinsiz şekilde inşaatına başladığı beton santralına karşı tepkiler sürüyor. Bölge halkının itirazlarının ardından faaliyeti durdurulan beton santralı inşaatına tekrar başlandı. Geçen hafta topladıkları imzaları Sarıyer Belediyesi’ne ileten bölge halkı dokuncu kez eylem yaptı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolunu işleten IC İçtaş’ın İstanbul Sarıyer’de kaçak şekilde doğal sit alanı olan bölgeye beton santralı inşa ettiği ortaya çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sarıyer Belediyesi’ne herhangi bir başvuru yapmadan faaliyete geçen şirketin inşaatı tepkiler üzerine durdu. Şirket, bölgenin sit alanı olmasına rağmen beton santralı kurmak için faaliyete başladı. İlk olarak tesisin yapılmak istendiği alanı çeviren şirket, zemine beton döktü. Bölge halkı, inşaat faaliyetlerini fark etmesi üzerine projeyi araştırmaya başladı. Ancak şirketin ne belediyeden ne de Bakanlık’tan bir izin aldığı ortaya çıktı.

İMZALAR TESLİM EDİLDİ

Projenin bölgeye zarar vereceğini belirten bölge halkı da imza kampanyası başlattı. 500’e yakın imza toplayan bölge halkı, kaçak projeye karşı toplanan imzaları Sarıyer Belediyesi’ne iletti. Bölge halkı, belediyenin sürece dahil olarak projeye karşı durmasını talep etti. İlk olarak 18 Haziran günü eylem yapan bölge halkı dün dokuzuncu kez basın açıklaması düzenledi. Bölgenin, Karadeniz’in kıyısında Kuzey Ormanları’nın içinde eşsiz doğal güzellikleri barındırdığı belirtilen açıklamada, “Beton santralının yapılacağı en uygunsuz yer” denildi. Ortak açıklamayı Eren İpçizade okudu. 3 aydır tabelasız şekilde inşaatın sürdüğünü ve ağaçların kesildiğini belirten İpçizade, “Hep vurguladığımız gibi, Kuzey Ormanları içindeki bu santral sağlığımızı, suyumuzu, havamızı, doğayı tehdit etmektedir. Hem çocuklarımız dahil gelecek nesiller adına hem de kendimiz adına bunu kabul edemeyiz” dedi

Sarıyer Belediyesi’nin ‘Bunlar 8-10 protestocu sadece’ ve ‘Bu santral burada yapılacak’ sözlerine tepki gösteren İpçizade, “Buna karşılık olarak biz, ‘beton santralı istemiyoruz’ başlıklı imza kampanyasında bu bölgeden ilk etapta toplanan 374 imzayı perşembe günü sabahı Sarıyer Belediyesi’ne, belediye önünde yaptığımız bir basın açıklaması sonrasında teslim ettik. Bu imza kampanyamız halen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Avukatları ile birlikte hukuki süreci başlattıklarını ifade eden İpçizade şöyle konuştu: “Bu hafta ‘kaçak beton santralına karşı mücadelemiz’ başlıklı bir sunumu da içeren bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz. Değerli Sarıyerliler, bugün bölgemizdeki bu çevresel felakete boyun eğersek ve mücadele etmezsek, yarın çok daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalacağız.”