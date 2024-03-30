Şarkı sözleri son yıllarda daha öfkeli

Kültür Sanat Servisi

Avusturya’da yapılan bir araştırma, şarkı sözlerinin daha öfkeli ve tekrarlı hale geldiğini ortaya koydu. Independent’in haberine göre araştırmada, 1980-2020 arasında yayınlanan 12 bin İngilizce şarkı araştırıldı.

Buna göre, rap, country, pop, R&B ile rock şarkılarındaki sözler basit ve tekrarlayıcı hale gelirken rap şarkıları öfke ve olumsuz duygularda artış gösterdi. Avusturya’daki Innsbruck Üniversitesi’nden Eva Zangerle, öfke kelimelerinin yaygın hale gelme nedeni olarak, müziğin toplumun bir aynası olarak "toplum ve kültürdeki genel değişiklikleri yansıtmasına" işaret etti.