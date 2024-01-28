Şarkıcı Alişan hastaneye kaldırıldı: Ameliyat olmam gerektiği söylendi

Şarkıcı Alişan, Sivrihisar konserine giderken ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Alişan, apandisit ameliyatı olacağını ifade etti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 8. Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nde sahne alacak olan şarkıcı Alişan, Sivrihisar'a gelirken şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Alişan, apandisit ameliyatı olacağını duyurdu.

Alişan, şunları söyledi: "Sivrihisar konserine giderken, sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da hastaneye acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konserine bugün için kısmet olmadı maalesef, ama acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz amaliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim."