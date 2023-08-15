Şarkıcı Gökçe’nin ikinci konseri de iptal edildi

Haber Merkezi

Müzisyen Gökçe’nin Sandıklı’dan sonra Hayrabolu’da vereceği konser de iptal edildi. Toplumsal yaşantıyı dinsel kurallara göre şekillendirmek isteyen iktidarın yaşam biçimine yönelik müdahalesi tam gaz devam ediyor. Ülkede son günlerde art arda konser iptalleri ve yasakları geldi.

Son olarak Müzisyen Gökçe’nin Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı’da vereceği konser Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından 7 Ağustos 2023 günü iptal edilmişti. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Gökçen’in Sandıklı sınırlarına giremeyeceğini söylemişti.

Müzisyen Gökçe, Sandıklı’dan bir gün sonra Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 31’inci Ayçiçeği Festivali’nde 12 Ağustos’ta sahneye çıkacaktı. Ancak ilçenin belediye başkanı Dr. Osman İnan da Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl gibi, LGBTİ+’ye destek verdiği gerekçesiyle Gökçe’nin konserinin iptal edildiğini açıkladı.

Bursa Nilüfer Belediyesi ise bu sene 1-2-3 Eylül’de Balat Atatürk Ormanı’nda düzenleyeceği Nilüfer Müzik Festivali’ni Bursa Valiliği'nin kamp ve içki satışını yasaklaması üzerine iptal etti.