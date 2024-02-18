Şarkıcı Nurcan İnan'ı katleden İzzet Akdeniz 'Pişmanım' dedi, indirim aldı

Bursa'da solist Nurcan İnan'ı kızının gözü önünde katleden İzzet Akdeniz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, pişman olduğunu söyleyen erkeğe takdiri indirim uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

Erkek şiddeti katlanarak sürerken, kadın cinayetlerinde çeşitli bahaneler üzerine faillere uygulanan ceza indirimlerine bir yenisi eklendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde solist 41 yaşındaki Nurcan İnan'ı katleden 47 yaşındaki İzzet Akdeniz, "Bir anda patlayan silahımla onu istemeden vurmuşum" diye savunma yaparak pişman olduğunu söyleyince cezası indirildi.

2023 Ocak ayında gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan, evine gitmek için mekandan ayrıldı. Arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet Akdeniz, İnan'ın yolunu evinin önünde kesti.

İkili bir süre sokakta konuştuktan sonra Akdeniz, belinden çıkardığı tabanca ile İnan'a ateş etti. Başından vurulan İnan, yere yığıldı. "Nurcan, öldüreceğim seni" diyerek bölgeden uzaklaşan Akdeniz'in 16 AV 585 plakalı otomobil ile kaçtığı belirlendi.

Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

Cinayet sonrası kaçıp, polis tarafından Yıldırım ilçesinde yakalanan Akdeniz, polisteki ifadesinde, Nurcan İnan'a platonik aşık olduğunu, kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi.

"ENDİŞELENDİM, TAKİP ETTİM" SAVUNMASI

Tutuklanan Akdeniz hakkında, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Akdeniz, yargılama sürecinde yaptığı savunmasında ise Nurcan İnan'ın sevgilisi olduğunu iddia edip aynı evde yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"O gün Nurcan bana, akşam iş yemeği olduğunu söyleyip, 'Beni gece al' dedi. Gece, çalıştığı mekana gittiğimde, Nurcan ve kızı Yağmur, bir erkekle birlikte alkol alıp, eğleniyorlardı. Onları beklerken, yanıma gelen garson dışarı çıkmamı istedi. Ben de ayrıldım. Bir süre sonra iş yerinden çıkan Nurcan ve Yağmur, taksiyle eve gideceklerini söylediler. Öyle de yaptılar. Nurcan, çok alkol almıştı. Onun için çok endişelendim. Ben de otomobilimle kendilerini takip ettim.

Evlerinin önünde tartışınca Nurcan ve Yağmur, bana hakaretler yağdırdı. Tabancamı çıkarıp, onları korkutmak için yere ateş ettim. Ardından Nurcan'a sarılarak onu sakinleştirmeye çalıştım. Nasıl oldu bilmiyorum, bir anda patlayan silahımla onu istemeyerek vurmuşum. Yağmur, 'Annemi vurdun' diyerek bana bağırınca olayın farkına vardım. Ardından arabaya binerek uzaklaştım. 5 dakika sonra yeniden Nurcan'ın yanına döndüm ve ona 'Seni çok seviyorum ölme' diyerek yalvardım. Sonra da polise teslim oldum."

'ANNEMİ KAFASINA SIKIP, ÖLDÜRDÜ'

20 yaşındaki Yağmur M. ise annesinin öldürüldüğü cinayetin etkisinden kurtulamadığını söyleyerek, olayı şöyle anlattı:

"Evimize gelip gidiyordu ama annem yüz vermiyordu. Olay günü annem beni telefonla arayıp, 'Kızım bu akşam iş yemeğimiz var. Gel birlikte oluruz' dedi. Onu kıramadım. İş yerine gittik. Birlikte yemek yiyip, eğlendik. Çıkışta bizi rahatsız etmeye başlayan İzzet Akdeniz ile karşılaştık. Bizi, otomobiliyle evine bırakmak istedi. Kabul etmeyip, taksiye bindik. Bu sırada telefonla aradığı anneme hakaret etti. Evin önüne geldiğimizde bizi burada elindeki tabancayla bekliyordu. Yaşanacakları anladığım için annemin önüne geçip, silahı bırakması için kendisine yalvardım. Buna rağmen 'şakam yok' diye bağırıp yere ateş etti. Ardından annemin kafasına sıkıp, öldürdü. O anı hiç unutmadım, unutmayacağım da. Olayın etkisindeyim."

MÜEBBETE İNDİRİLDİ

Karar duruşmasında son sözü sorulan Akdeniz, "Rahmetlinin ailesinden çok özür dilerim. Başsağlığı diliyorum. Pişmanım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Akdeniz'e, 'kadına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın, pişmanlık duygularını söylemesi nedeniyle takdiri indirim uygulayan heyet, cezayı müebbet hapse çevirdi.

Mahkeme ayrıca Akdeniz'e, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'tehdit' suçlarından toplam 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.