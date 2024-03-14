Şarkısı izinsiz kullanılmış: Ferhat Göçer, Nuri Bilge Ceylan'a dava açabilir

Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de Ferhat Göçer’in 'Son Aşkım' şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ferhat Göçer, Ceylan'a dava açabileceği sinyalini verdi.

Oyuncu Merve Dizdar’ın 76. Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandğı Nuri Bilge Ceylan filmi Kuru Otlar Üstüne'de, şarkıcı Ferhat Göçer’in 'Son Aşkım' şarkısının izinsiz kullanıldığı öğrenildi.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ferhat Göçer ise, sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı açıklamada, "Filmi izleyen arkadaşımın bana söylemesi üzerine haberim oldu. Ben de şaşırdım. Film çok güzel, benim için gurur. Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten. Ancak beş saniye de olsa, beş dakika da olsa mutlaka eser sahibinden izin alınması gerektiğini Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Onlar da böyle yaparsa biz Türkiye’nin geri kalanına bu konuyu nasıl anlatacağız, nasıl bilinçlendireceğiz bilemiyorum. Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum ama telif ve telife gösterilmesi gereken duyarlılık ve sorumluluk müzik ve müzisyenler adına çok önemli bir mesele" ifadelerini kullandı.

Ferhat Göçer, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda ise "Bir telefon açsa şarkıyı seve seve verirdim zaten" mesjaını yazdı.

FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak kararını değiştiren Ferhat Göçer, daha sonra yaptığı açıklamada ise Nuri Bilge Ceylan'a karşı dava açabileceği sinyalini verdi.

Eser sahiplerinin, eserleri için müzik kullanıcılarına kullanım izni ve lisansı veren, mali haklarını toplayan ve toplanan telifleri eser sahiplerine dağıtan meslek birliği olan MSG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Ya da diyorum ki bu zalım telefon açmazsa… Açalım davayı… Kazandığım paranın hepsini burdan 100 dolar 100 dolar size dağıtayım, yiyelim beraber… Sordum avukatlara… En az 10.000 dolar alırsın dediler."