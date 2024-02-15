Sarkozy, "telekulak" davasında kendisine verilen 1 yıl hapis cezasına itiraz edecek

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamak suçundan aldığı 1 yıl hapis cezasına itiraz edeceği belirtildi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamak suçundan aldığı 1 yıl hapis cezasına itiraz edeceği belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Sarkozy'nin avukatı Vincent Desry, müvekkilinin "telekulak" davasında masum olduğunu savundu.

Desry, Sarkozy'nin Paris Temyiz Mahkemesi'nin "telekulak" davasında aldığı karara itiraz edeceğini duyurdu.

Fransız avukat, müvekkilinin, davanın bir üst mahkeme olan Yargıtay'a gönderilmesini talep edeceğini ifade etti.

SEÇİM HARCAMALARINI PARTİ FAALİYETİ GİBİ GÖSTERME SUÇU

"Telekulak" davası kapsamında Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın, seçim kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon avroluk harcamanın 20,3 milyon avro üzerine çıkarak 42,8 milyon avro harcadığı belirtiliyor.

Sarkozy, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Seçim kampanyası direktörü Jerome Lavrilleux, 2014'te şirketin düzenlediği mitinglerin maliyetinin düşürüldüğünü ve parti harcaması olarak faturalandırıldığını itiraf etmişti.

Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2021'de 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı, mahkeme kararını temyize taşımıştı.

Kasım 2023'te savcılık, dava kapsamında Sarkozy hakkında 1 yıl tecilli hapis cezası talep etmişti.

Paris Temyiz Mahkemesi dün, 2012'deki seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle Sarkozy'ye 6 ayı ertelenmiş toplam 1 yıl hapis cezası vermişti.