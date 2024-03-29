Sarp Kuray’a menenjit teşhisi kondu: “Çoklu organ yetmezliği var”

68 Kuşağı’nın tanınmış isimlerinden Sarp Kuray’a menenjit teşhisi konuldu. Gelişmeyi paylaşan kızı Zeynep Kuray, “Şu anda çoklu organ yetmezliği var ama durumu iyiye gidiyor, hâlâ uyutuluyor” dedi.

68 Kuşağı’nın tanınmış isimlerinden Sarp Kuray’a menenjit teşhisi kondu.

79 yaşındaki Kuray, önceki gün hastalanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Kuray’ın gazeteci kızı Zeynep Kuray, “Babam yoğun bakımda! Bekliyorum...Bunu da atlatacağız!” paylaşımında bulunmuştu.

Bugün sosyal medyadan babasının sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yapan Zeynep Kuray, “Babama menenjit teşhisi konuldu, şu anda çoklu organ yetmezliği var ama durumu iyiye gidiyor, hâlâ uyutuluyor” dedi.

Bilinci kapalı şekilde yoğun bakıma bulunan Kuray'ın tedavisi İstanbul Maslak'taki Acıbadem Hastanesi'nde devam ediyor.

Babama menenjit teşhisi konuldu, şu anda çoklu organ yetmezliği var ama durumu iyiye gidiyor, hâlâ uyutuluyor. — Zeynep Kuray (@zeynokuray) March 29, 2024

SARP KURAY KİMDİR?

Sarp Kuray, 1945'te Sinop Boyabat’ta doğdu. Babası Ankara eski Valisi Enver Kuray, dayısı Yassıada yargılamaları savcısı Ömer Egesel’dir.

Oyuncu Nur Sürer'in de eşi olan Kuray, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne, daha sonra Deniz Harp Okulu’na girdi. Bu okulu 1965’te bitirdi. Denizci teğmen olarak arkadaşları ile “Mustafa Kemal’in Harbiyelileri” başlıklı bildiriyi yazdıkları için soruşturmaya uğradı.

12 Mart askeri darbesi döneminde tutuklanarak Deniz Subayları davasından yargılandı, müebbet hapse çarptırıldı. 1975’te özel afla serbest kaldı.

Yurtdışında kurduğu 16 Haziran Hareketi adlı örgütü 1988'de feshetti, 2008'de arkadaşlarıyla birlikte SHP'ye katıldı.

2009'da "16 Haziran örgütü yöneticiliği"nden tutuklandı. 'Anayasal düzeni zorla değiştirmek' suçlamasıyla müebbet hapse çarptırıldı ancak 7 yıl 8 ay sonra 2016'da tahliye oldu.

Kuray, 13 Haziran 2017'de ise CHP'ye üye oldu.