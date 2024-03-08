SASA'dan hisse geri alım kararı

Sasa Polyester, hisse geri alımı kararı aldı. geri alım için azami fon tutarını 2 milyar TL olarak açıklanırken, geri alım programının azami süresi 3 yıl olarak belirlendi.

Ekonomi 08.03.2024 16:38 Giriş: 08.03.2024 16:38

Güncelleme: 08.03.2024 16:42 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA