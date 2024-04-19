Şatafat ve israfa son vereceğiz

AKP döneminden kalan 45 adet kiralık aracı meydanda sergileyen CHP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, “şatafat ve israf bitecek” dedi. Afyon Belediyesi'nde ise dinleme cihazı bulundu.

Haber Merkezi

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen belediyelerin borç ve israfları gündemdeki yerini koruyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç fazlası 45 adet kiralık aracı meydanda sergilendi. Araçları geri göndererek aylık 1 milyon 214 bin 962 TL tasarruf sağlayacaklarını, personel ve yakıt maliyeti ile birlikte bunun kat kat fazlası tasarruf yapacaklarını belirten Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu, “Denizli Büyükşehir Belediyesi artık şatafatın olmadığı, gereksiz harcamanın yapılmadığı bir belediye olacak“ dedi.

Başkan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “İlk etapta 380 kiralık aracımızdan 45 aracımızı geri gönderiyoruz. Şunu biliyoruz ki bu araçlar olmasa da belediyecilik hizmetlerini verebiliriz. Bu araçlar olmadığı zaman da çalışmalarımızı yürütebiliriz. Ama evinde süt içmeyen bir çocuğumuz varsa, gelecekle ilgili kaygı duyan bir ailemiz varsa görevimizi yapmamış olacağımızı söylemiştik. Bu kaygıdan kaynaklı da özellikle borç yükünü azaltabilmek açısından adım adım Denizli’de tasarruf eylem planları uyguluyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi artık şatafatın olmadığı, gereksiz harcamanın yapılmadığı bir belediye olacak. Bu anlamda sözlerimizin arkasındayız.”

45 MİLYON TL BORÇ

Öte yandan Dersim’in Mazgirt ilçesinde AKP’li Murat Becerikli döneminden 45 milyon TL’den fazla borç kaldığı açıklandı. Yeni Mazgirt Belediye Başkanı Ümit Tayhava "Belediyemizin şuan 45 milyon 534 bin lira borç var icralar hariç. İcralarla ilgili bir bilgimiz yok ciddi borcumuz var bu borçların altından nasıl kalkacağız düşünüyoruz" dedi. Artı Gerçek’ten Evren Demirdaş’ın haberine göre, ilçe belediyesinde bir önceki dönem harcamalarda fahiş fiyatlarla faturaların kesildiğini belirten Mazgirt Belediye Başkanı CHP’li Ümit Tayhava, “Belediyemizin şuan 45 milyon 534 bin lira borç var icralar hariç. İcralarla ilgili bir bilgimiz yok ciddi borcumuz var bu borçların altından nasıl kalkacağız düşünüyoruz. bizden önceki belediye başkanının döneminde saçma sapan fahiş fiyatlarla alımlar yapılmış. İller bankasından 6 ayda bir gelen destek amaçlı 1 milyon 300 bin lira para var. Seçimleri kazanmamızın ardından belediyeye gelen bu paranın bir kısmı personel maaşları ve diğer borçlara dağıtılmış” diye konuştu.

Ordu’nun merkez ilçesi CHP’li Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe de AKP döneminden kalan borcu şu ifadelerle duyurdu: "Yürütülen ‘borçsuz belediye’ algısına tüm kamuoyu gibi biz de inanmıştık. Ancak yaptığımız incelemeler sonucunda 787 milyon TL bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığımızı gördük."

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BELEDİYEDE DİNLEME CİHAZI

Yerel seçimde yüzde 50.73 oy oranına ulaşarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP’li Burcu Köksal, görevi devraldıktan sonra belediyede buldukları gizli dinleme ve izleme cihazları bulunduğunu açıkladı.

ANKA’nın sorularını yanıtlayan Burcu Köksal, belediye binasının üçüncü katında yer alan başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odaların özel bir ekip tarafından arandığını ve “böcek” olarak bilinen dinleme cihazı bulunduğunu söyledi. Köksal, “Şüphelenmeye başladım ve bayram boyunca da belediyeye gelip gittik ama şüpheler ciddi bir şekilde artınca bir tarama yapılmasını istedim. Ne var ne yok ortaya çıksın istedim. Dün itibarıyla bir tarama yapıldı. Dinleme cihazları, görüntü cihazlarıyla ilgili raporlama yapılacak. Başkanlık katının bulunduğu üçüncü kattaki her yer tarattırıyoruz. Başka bir yerde de varsa bulunup çıkartılması için çalışma yapıyoruz. Teknik olarak aldığım bilgiye göre tespiti de çok zormuş. Kimin ne şekilde koyduğunun tespit edilmesi çok zormuş. Elimizden geldiğince bulmaya çalışacağız. Bundan sonra belediyede böyle şeylerin yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız” dedi.