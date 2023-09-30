Satera patronu işkolunu değiştirerek suç işliyor

Emek Servisi

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş, sendikalaşan işçilerin işten atıldığı Satera Elektrik’te patronların iş kolu değişikliği yaparak fabrikaya Hak-İş’e bağlı Enerji-İş’i çağırdığını belirtti. Patronların suç işlediğini ifade eden Birleşik Metal-İş, “İşçilerin özgür iradeleriyle seçtiği sendikayı tanıyın” dedi. Cengiz ve Kolin ortaklığıyla kurulan İstanbul Havalimanı’nın yanında bulunan Satera Elektrik’te çalışan işçiler mart ayında Birleşik Metal-İş’e üye oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesinin gelmesiyle birlikte 30’un üzerinde sendika üyesi işçi işten atıldı.

İşçiler üç ay boyunca fabrika önünde direniş yaparken bir yandan da hukuki mücadele başlatıldı. Bu süreçte Birleşik Metal-İş’in yetkisine de itiraz edildi. Davalar sürerken yazılı bir açıklama yapan Birleşik Metal-İş tarafından patronların fabrikanın bulunduğu aynı adreste apar topar enerji iş kolunda yeni bir şirket kurduğunu ve işçileri bu yeni şirkete kaydırdıklarını aktardı. İşçilerin Hak-İş’e bağlı Enerji-İş’e üye yapıldığı belirtilen açıklamada, “Sendika düşmanlarının imdadına sendika kılığına girmiş patron tetikçileri yetişiyor. Madem sendika düşmanı değilsiniz, işten çıkardığınız işçileri derhal işbaşı yaptırın. Sendikanın yetki tespitine yaptığınız itirazı geri çekin” denildi.