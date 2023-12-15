Satılık diplomaları engelleyin!

TMMOB, internet sitelerinde satılan mühendislik diplomaları için YÖK’e başvurdu. Diplomaların yasal olmadığı belirtilen Açıklamada, “Yurttaşlarımızı tuzağa düşmemeleri konusunda uyarıyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Bazı şirketler tarafından lisans ve lisansüstü diploması verilmesine ilişkin Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) açıklama yaptı. “Online üniversite eğitimi adı altında yurttaşlarımızın dolandırılmasına izin vermeyeceğiz” denilen açıklamada, “Yurttaşlarımızı 'şartsız ve sınavsız online üniversite' ifadeleri ile diploma verdiğini, bu diplomaların yasal ve geçerli olduğunu iddia eden bu şirketlerin tuzağına düşmemeleri konusunda uyarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Programlar tamamlandıktan sonra verildiği iddia edilen diplomaların denkliği olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Ülkemizde lisans ve lisansüstü eğitim diplomalarının verilmesinde tek yetkili Yükseköğretim Kuruludur. Mühendislik ve mimarlık unvanlarının kazanılması ise 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunda düzenlenerek Türkiye üniversitelerinin mühendislik veya mimarlık programlarından ya da YÖK tarafından bu programlara denk kabul edilen programlardan mezun olmayı şart koşmaktadır. Bu kapsamda mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için yasada belirtilen lisans diploması ve unvana sahip olunması ve Birliğimize bağlı ilgili Odalara kayıt yaptırılması gerekmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “TMMOB, yurttaşlarımızı yanıltarak mağdur olmalarına yol açan duyurular ve şirketler hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve YÖK’e gerekli bildirimleri yapmıştır. Online üniversite eğitimi adı altında yurttaşlarımızın dolandırılmasına izin vermeyeceğimizi ve süreci takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Öte yandan Genel Sekreter Dersim Gül imzasıyla YÖK’e yapılan başvuruda özetle şu ifadeler yer aldı: “Kurumunuz tarafından yukarıda bir kısmı belirtilen (https://cagakademi.com/, https://cagakademi.com/ https://ondemy.net/) kurumların yahut burada yer alan ifadelere benzer içerikli başka üniversitelerin tanınıp tanınmadığı, anılan kurumlar tarafından belirtilen bölümlerde herhangi bir ‘eğitim’ faaliyetinde bulunulup bulunulmadığı, bu kurumların yasallığı konusunda Bilgi Edinme Kanunu uyarınca tarafımıza bilgi verilmesini dileriz.”