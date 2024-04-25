Savaş Ay'ın miras davası sonuçlandı

Gazeteci Savaş Ay'ın mirasıyla ilgili dava 10 yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme bankadaki paranın mirasçılar arasında eşit paylaştırılmasına karar verdi. Savaş Ay, 2011 yılında yaşamını yitirmişti.

2011 yılında hayatını kaybeden gazeteci Savaş Ay'ın, banka hesabında bulunan paraların, mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağına dair nihai karar verildi.

Savaş Ay, 2011 yılında hayatını kaybetmeden önce vasiyetnamesinde tüm mirasını ilk eşinden olan oğlu Ulaş Can Ay'a bırakmıştı. İkinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay, vasiyetnamenin iptali için dava açmış ve kazanmıştı.

Sanem Dolun Ay ve Ulaş Can Ay, 10 yıl önce mirasın korunması ve adil bir şekilde dağıtılması için 'terekenin tespiti' davası açtı. 2011 yılında vefat eden gazeteci Savaş Ay'ın bankadaki parasının nasıl paylaşılacağına dair mahkeme kararı verildi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre; mahkeme, Ay'ın ikinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay'ın açtığı davayı lehine sonuçlandırdı ve banka hesabındaki paraların mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Savaş Ay'ın miras davası sonuçlanmış oldu.

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NE OLMUŞTU?

Savaş Ay, 2011 yılında gırtlak kanserine yenilerek hayatını kaybetmişti.

İlk eşinden olan oğlu Ulaş Can Ay'a tüm mirasını bırakan Ay'ın ikinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay, açtığı 'vasiyetnamenin iptali' davasını kazanmıştı.

Sanem Dolun Ay ve Ulaş Can Ay, 10 yıl önce mirasın korunması ve adil bir şekilde dağıtılması için 'terekenin tespiti' davası açmıştı.