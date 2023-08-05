Savaş nedeniyle işten çıkarılmıştı: Rus soprano Anna Netrebko, operaya dava açtı

Rus opera sanatçısı Anna Netrebko, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle işten çıkarıldığı gerekçesiyle ABD'li Metropolitan Operası'na ve yöneticisine "karalama, sözleşmeye aykırı davranış ve diğer ihlallerden" dolayı 360 bin dolarlık dava açtı.

Rus opera sanatçısı Anna Netrebko, işten çıkarıldığı gerekçesiyle ABD'li Metropolitan Operası'ndan davacı oldu.

BBC'nin haberine göre Netrebko, Manhattan'daki bölge mahkemesinde operaya ve yöneticisine "karalama, sözleşmeye aykırı davranış ve diğer ihlallerden" dolayı 360 bin dolarlık dava açtı.

Opera yetkilileri, Netrebko'nun, Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle işten çıkarıldığı ve diğer iddialarının asılsız olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklediği bilinen sanatçı, savaşın başlamasının ardından operanın baskısıyla Putin'in Ukrayna'daki faaliyetlerini kınamıştı.

Netrebko’nun görevi, Ukraynalı sanatçı Liudmyla Monastyrska’ya verilmişti.

Netrebko, işten çıkarılmadan iki gün önce Instagram'da Rusya'ya Ukrayna'da “bu anlamsız saldırganlık savaşını” sona erdirmesi çağrısında bulunarak, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtını eleştirmişti.

Ancak opera yönetimi, Rus divasının bir adım daha ileri giderek Putin'i kişisel olarak kınamasını istediğinden, savaşı kınayan paylaşımı yeterli görmemişti.

Operanın Genel Müdürü Peter Gelb, Netrebko ile ilgili kararı “büyük bir sanatsal kayıp” olarak tanımladı ancak operanın tutumunu savunmuştu.

Metropolitan Operası’nda 200'e yakın performansta rol alan Netrebko'nun yerini 'Turandot'ta Ukraynalı soprano Liudmyla Monastyrska alacak, 'Don Carlo'daki rolünün yerini alacak kişi ise henüz açıklanmamıştı.

Bu benzer bir uygulama geçtiğimiz günlerde Münih Filarmoni Orkestrası’nda da yaşanmış; dünyanın önde gelen şeflerinden Valeri Gergiev’in görevine son verilmişti.