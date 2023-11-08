Savaş var dedi, seçime karşı çıktı

Dış Haberler

Ukrayna gündeminde seçim yapılmasına dair tartışmalar devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülke Rusya ile savaştayken seçim yapılması için zamanın doğru olmadığına inandığını söyledi.

Normal koşullar altında ülkede ekim ayında parlamento seçimleri, gelecek yıl baharda da devlet başkanlığı seçimleri yapılacaktı. Ancak seçimler Rusya ile savaş başladıktan sonra ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında iptal edilmişti.

CEPHE HATLARI SABİT

Kiev’in müttefikleri ABD ve Avrupalı yetkililerin 20 aydır devam eden savaşa son vermek için müzakere yapmayı teklif ettiği belirtiliyor. Ancak Zelenski Ukrayna’nın karşı saldırısının çıkmaza girdiğini ve Batılı devletlerin müzakere için Kiev’e baskı yaptığını reddediyor.

ABD ve diğer Batılı devletler kamuoyu önünde Kiev’e Rusya’yı yenene kadar askeri ve finansal yardım konusunda desteklerinin devam edeceği mesajını veriyor. Ancak dikkatler 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e saldırması ile beraber Ortadoğu’ya yönelmiş durumda.

2019’da seçilen Zelenski’nin eski destekçilerinden Oleksiy Arestoviç yarışacağını açıkladı.