Savaşı Lübnan’a taşıyor

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Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları süren İsrail’in, Hizbullah ile çatıştığı Lübnan’a saldırıları şiddetleniyor. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde sivilleri hedef alan İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikâyet edeceğini bildirdi.

İsrail’in Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi’ni bombalamasının ardından Hizbullah, 100 roket atarak karşılık verdiğini duyurmuştu. İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyinde bir araç ve motosiklete yönelik düzenlediği hava saldırısında ise bir Hamas üyesi ile Suriyeli bir mülteci hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze’nin Refah kentinde UNRWA’ya ait yardım dağıtım merkezini bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

BM’YE ŞİKÂYET EDECEK

Lübnan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İsrail, 11-12 Mart tarihlerinde Baalbek kenti ve civar köylerdeki yerleşim bölgelerine düzenlediği bir dizi saldırıda sivilleri hedef aldı. İsrail'in Baalbek bölgesini hedef alan saldırılarıyla "tüm bölgeyi savaşa sürükleyecek şekilde çatışma cephesini genişletmeye istekli olduğunu" kanıtladığı ifade edilen açıklamada, İsrail hükümeti de içerdeki krizden çıkış yolu olarak bölgesel bir savaşı alevlendirmekle suçlandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise, Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Lübnan'a savaş ilan etme çağrısı yaptı. Ben-Gvir, İsrail'e yapılan roket saldırılarına karşılık verilmesi gerektiğini belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ABD'ye ait gemi yönüne doğru kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Açıklamada füzenin havada imha edildiği aktarıldı. Husiler ise ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan havalimanını 3 saldırı ile hedef aldığını duyurdu. Haberde saldırıların neden olduğu kayıplara ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından da konuya dair açıklama yapılmadı.