Savaşın ikinci yılı geride kaldı: Ankara'dan Ukrayna için 3 maddelik çağrı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın 2. yılı geride bırakılırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğü, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiği kaydedildi.

"ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜM İÇİN ÇABALARIMIZ SÜRECEK"

"Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, bu anlayışla taraflara gerekli telkinlerin sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" ifadesine yer verildi.

UKRAYNA'DA 10 BİNDEN FAZLA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üzerinden 2 sene geçerken, Ukrayna'daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonunun (HRMMU) 7 Şubat'ta yayımladığı verilere göre, savaşın başından beri ülkede 579'u çocuk, 2 bin 992'si kadın olmak üzere 10 bin 378 sivil öldürüldü, 19 bin 632 sivil yaralandı.

Ölümlerin 8 bin 95'i Ukrayna topraklarında, 2 bin 283'ü Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği topraklarda gerçekleşti.

Raporda, sayıların daha yüksek olabileceği belirtiliyor.