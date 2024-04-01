Savaşın kazananı olmaz

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İsrail’in halkın hükümete baskısı artıyor. Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle sokağa indi.

Göstericiler, “Savaşın kazananı olmaz”, “Onları eve getirin” yazılı pankartlar tutarak “Hükümet istifa” ve “Erken seçim” sloganları attı. Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmaya varmak için İsrail ve Hamas heyetlerinin, arabulucular ile Kahire'de yeniden masaya oturacağı kaydedildi.