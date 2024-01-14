Savaşta ısrarın bedeli yoksula

Pençe Kilit Harekatı’nda 9 asker daha yaşamını yitirdi. CHP, “Sorumluların arkasına dizilmemeye devam edeceğiz” derken sol partiler, “Savaş politikalarının bedelini yoksul çocuklar ödüyor” vurgusu yaptı.

POLİTİKA SERVİSİ

Emperyalist politikalar, Suriye ve Irak’ta savaşa odaklı hamleler bir kez daha ölüm ve gözyaşı getirdi. Türkiye, güne Irak’taki Pençe Kilit Hareket’inde PKK’lilerle çıkan çatışma sonucu yaşamını yitiren askerlerin acısıyla uyandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 9 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada operasyonların devam ettiği belirtilirken "İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan son 1 ayda çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısı 21’e yükseldi.

Ölen askerlerden Maraşlı Müslüm Özdemir'in evinin 6 Şubat depremlerinde yıkıldığı ve ailesinin çadırda kaldıkları öğrenildi. Özdemir’in acı haberi alan annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir gözyaşlarına boğuldu. DHA’nın haberine göre ailenin kaldığı çadıra bayrak asıldı, 10 adet ısıtıcı bırakıldı. Ailenin komşularından Hatice Gülbuyruk konteyneri ısıtamadıkları için ailenin çadırda kaldığını ifade ederek, "Konteynerde soba kuramazlar. Mecbur çadırda kalacaklar başka çareleri yok. Eşyaları konteynere koydular ama ısıtamadıkları için çadırda kalıyorlar. Yani çaresizler" dedi. Yaşamını yitiren askerlerden İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın Ordu’daki evinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Gecekonduyu andıran eve bayrak asıldı.

PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ

İktidar ve muhalefet kanadından tepki yağan saldırı, sosyal medyada da gündem oldu. Asker ailelerinin yaşadığı yoksul evler, depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen hala çadırda yaşamaya mahkum edilen Özdemir ailesinin durumunu gösteren fotoğraflar milyonları yasa ve öfkeye boğdu. CHP, İYİ Parti ve AKP’de aday tanıtım toplantıları iptal edildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Ayrıca MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener’le telefonda görüştü. Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Ömer Çelik’in yaptığı açıklamada, AKP’de aday tanıtım toplantısının Erdoğan’ın isteğiyle ertelendiği belirtildi. İktidarın küçük ortağı MHP Lideri Bahçeli, yaşananların hesabının sorulacağını savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi Toplantıya Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi Toplantıya Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Yaşananların ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. Ankara Tandoğan’daki “Anayasa’ya Sahip Çıkıyoruz” mitingi ise iptal edildi.

FATURAYI YOKSUL ÇOCUKLAR ÖDÜYOR

Sosyalist partiler yaptıkları açıklamalarda emperyalizmin ve iktidarın savaş politikalarının bedelini yoksul halkın çocuklarının ödediğine vurgu yaptı.

SOL Parti yaşanan saldırıda hayatını kaybeden askerlere ilişkin “Yoksul Çocuklarının Ölümü Kader Olamaz” başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kuzey Irak’ta hayatını kaybeden askerlerin üzüntüsünü paylaşıyor, yüreklerine ateş düşen ailelerin acısını paylaşıyoruz. Bir kez daha yoksul evlere, içinde bir ısıtıcısı dahi olmayan depremzede çadırına düşen acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Ölümler bu ülkenin, gencecik insanların kaderi olamaz! Türkiye’nin dış politikası barışçıl bir eksende dönüştürülmeden; ABD’nin etnik ve mezhepsel ayrışmalarla derinleştirdiği savaş politikalarına karşı çıkmadan ölüm ve acılar durmayacak. Ölüm ve kan üzerinden kurulan yaklaşımlar karşısında SOL Parti, barış, kardeşliği ve yaşamı ısrarla savunacaktır.”

TKP’den yapılan açıklamada, “Türkiye’nin güvenliğini, sınır ötesi operasyonlara, sınırların her yönden ihlaline, yabancı üslere, NATO’ya, içeride emekçi halkı birbirine düşmanlaştıran politikalara bağlayanların da karşısında duracağız" denildi.

TİP yayımladığı taziye mesajında, “Saray’ın sınır ötesi operasyon tezkereleriyle gençleri gözünü kırpmadan ölüme yollayanlara; çözüm yerine ölüm, barış yerine savaş isteyenlere soruyoruz: Neden hep yoksul çocukları ölüyor? Neden ateş hep sıvasız evlere düşüyor?” ifadelerine yer verdi.

EMEP’ten yapılan açıklamada ise Erdoğan’ın çıkarları için yoksulların kanı üzerinden politika yürütüldüğü ifade edilerek, “Türk, Kürt her milliyetten işçi ve emekçileri olarak ‘dur’ diyelim” ifadeleri kullanıldı.

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Sorumlular hesap verecek

CHP, olağanüstü MYK toplantısının ardından Genel Başkan Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel, "Sorumluların arkasına dizilmemeye, itiraz etmeye devam edeceğiz" dedi. Özel, ayrıca, Erdoğan'ın başkanlık yaptığı güvenlik toplantısını anımsatarak "Güvenlik toplantıları saraylarda yapılırken, acılar çadırlarda, yoksul evlerde yaşanıyor" diye konuştu. CHP MYK’sının ardından yayımlanan bildiride şu sorular yöneltildi:

• 20 aydır süren Pençe-Kilit harekatının siyasi ve askeri hedefleri, bu hedeflere ulaşılma durumu nedir?

• Bölgede teröristlerin faaliyetlerine ilişkin istihbarat temininde zafiyet var mıdır?

• Teröristlerin saldırıları, üs bölgelerinin mevsimsel koşullara karşı yeterli korumaya ve gerekli tahkimata sahip olmaması sebebiyle mi önlenemiyor?

• İnsansız hava araçlarının mevsimsel koşullar nedeniyle uçamadığı durumlarda gözetleme zafiyetini giderecek ilave tedbirler alınıyor mu?

• Üs bölgelerinin termal kamera vb. gözetleme sistemleri nicelik ve nitelik olarak yeterli mi? Yetersizse neden hızla giderilmiyor?

• Özellikle ‘altın saat’ olarak tabir edilen süre içinde sağlık desteği ve tıbbi müdahale için imkân ve kabiliyetler yeterli mi? Askeri sağlık sisteminin ilga edilmesinin bu zafiyetteki payı nedir?

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2019’dan bu yana sürüyor

Irak Kürdistan Bölgesindeki TSK geçen yıl 22 Aralık’ta Hakurk’ta 23 Aralık’ta Metina’da çıkan çatışmalarda 12 asker hayatını kaybetmişti. TSK’nin Irak Kürdistan Bölgesinde 2019’dan bu yana sınır ötesi operasyonu yürütüyor. İlk olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 28 Mayıs 2019’da, Erbil’in Soran ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hakurk bölgesinde PKK’ye yönelik “Pençe” adıyla operasyon başlattığını duyurdu. Bir yıl sonra 17 Haziran 2020’de Duhok’un Zaho ilçesi sınırında bulunan Haftanin’de “Pençe Kaplan” adıyla karadan operasyon duyuruldu. Operasyon kapsamında TSK unsurları sınır ötesinde üs kurdu. TSK, 17 Nisan 2022’de Duhok’un Amedi ilçesi sınırları içerisindeki operasyonların sürdüğünü bildirdi.

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Şırnak’ta tören yapıldı

Hayatını kaybeden askerler için Şırnak’ta tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, yaşamını yitiren askerlerin isimlerini ise şöyle açıkladı: Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailelerine Türk bayrağı asıldı.

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Tezkereye ‘evet’ demişlerdi

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2021’in Ekim ayında CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AKP, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatılmıştı. İYİ Parti, CHP'nin aksine bazı "çekincelere" rağmen tezkereye 'yeşil ışık' yakmıştı. Öte yandan operasyon bölgesinde 23 Aralık’ta ise 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri hazırlamıştı. CHP ise, “sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz” diyerek kendi bildirisini hazırladı. CHP, ayrıca Meclis’in kapalı oturumla bilgilendirilmesini de talep etmişti.