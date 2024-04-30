Savcı, İdris Baluken için ceza istedi

Eski HDP Milletvekili İdris Baluken hakkında 2014 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla ceza talep edildi.

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili İdris Baluken'in 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

4 Kasım 2016'da gözaltına alınarak tutuklanan ve 7 yıl sonra tahliye edilen eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili İdris Baluken'in, yaptığı konuşmalar nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Devleti, hükümeti ve yargı organlarını alenen aşağılamak' iddialarıyla yargılandığı davanın duruşması Siirt 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MA'nın aktardığına göre duruşmaya Baluken katılmazken avukatı Serdar Çelebi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı.

Baluken’in 2014 yılında partisinin Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde katıldığı seçim çalışmasında yaptığı konuşmada söylediği 'Hayri Durmuş, Mazlum Doğan ve Sakine Cansız yolunda yürüyen Dep kadınlarını saygıyla selamlıyorum' ifadelerini 'terör örgütü propagandası' sayarak cezalandırılmasını talep etti.

Baluken'in “Son yaptığımız ziyarette özellikle Kürt halkının önderi Sayın Abdullah Öcalan Karakoçan ve Elazığ halkına özel selamlarını gönderdi” sözleriyle de “terör örgütü propagandası yaptığını” ileri süren iddia makamı, cezalandırılmasını talep ederken diğer suçlamalar yönünden ise Baluken’in beraatını istedi.

25 HAZİRAN'A ERTELENDİ

İddia makanın ardından söz alan Baluken’in avukatı Serdar Çelebi, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme, süre talebini kabul ederek, duruşmayı 25 Haziran’a erteledi.

Baluken, 5 Nisan 2023'te tahliye edilmişti.