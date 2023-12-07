Savcılık Ali Şeker'in darp başvurusuna takipsizlik verdi

CHP eski Milletvekili Ali Şeker, Urfa'da seçim sırasında yaşanan usulsüzlük ve linç girişimiyle ilgili olarak savcılığın 'kovuşturmaya yer yok' kararı verdiğini duyurdu.

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Urfa'da CHP'li Ali Şeker'in darp edilmesine ve oy kullanma işlemindeki usülsüzlüklere ilişkin soruşturmada savcılık, "kovuşturmaya yer olmadığı" yönünde karar verdi.

Kararı, Ali Şeker sosyal medya üzerinden duyurdu.

CHP'li Şeker, adalet arayışını sürdüreceğini belirtti.

Ssoyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Ali Şeker şunları söyledi:

"Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 5 Aralık 1934, 89. yıldönümü bugün. 28 Mayıs seçimlerinde Şanlıurfa Karaali Köyü’nde hiçbir köylü kadın oy kullanmaya gelmediği halde 500’ün üzerinde kadının ve gelmeyen yüzlerce erkeğin yerine sahte imzalarla oy kullanılmasını engellemek için mücadele ederken 40 kişinin toplu saldırısı sonucu yaralanmıştım. Toplu linç girişimi ve köydeki kadınların ve gelmeyen yüzlerce erkeğin yerine oy kullanılması olayıyla ilgili kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş karar tebliğ edildi bugün. Adaleti aramaya devam edeceğim, herkes için herkes adına ve inadına."