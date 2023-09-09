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Savcının korumasıyla kavgaya 6 tutuklama

Güncel
  • 09.09.2023 06:00
  • Giriş: 09.09.2023 06:00
  • Güncelleme: 09.09.2023 07:46
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Savcının korumasıyla kavgaya 6 tutuklama
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde savcı koruması olarak görev yapan polisle, kira nedeniyle tartıştıkları ve kavga ettikleri iddia edilen Tekin ailesinin 6 bireyi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOKİ mahallesinde Nizamettin Tekin isimli korucu, kendisine ait evde kiracı olan ve savcı koruması olarak görev yapan polis T.Y.C. ile iddiaya göre kira nedeniyle tartıştı.

MA'da yer alan habere göre; önceki gece yaşanan tartışma ve kavga nedeniyle olay yerine polisler sevk edilirken, Tekin ailesinden Derik Muhtarlar Derneği Başkanı Lokman Tekin, korucu Nizamettin Tekin, akrabaları Fatih Tekin, Tahsin Tekin, Niyazi Tekin, Mehmet Metin Tekin ve çocuk yaştaki M. Tekin "Kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alındı. İfade işlemlerinden sonra Derik Muhtarlar Derneği Başkanı Lokman Tekin ile akrabaları Nizamettin Tekin, Fatih Tekin, Tahsin Tekin, Niyazi Tekin, Mehmet Metin Tekin, "Kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı, M. Tekin ise  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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