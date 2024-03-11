Savcıya ‘rüşvet’ suçlaması: İş insanı, yazışmaları ‘ilgili birimlerle’ paylaştı

HSK’ya şikayet edilmekle gündeme gelen G.K. isimli savcının bir iş insanın ‘FETÖ’ soruşturmasını ‘çözmek’ için rüşvet istediği iddia edildi. İş insanı, buna ilişkin yazışmaları birimlere iletti. İddiaya göre bu konuşmalarda Erdoğan ve ailesine de küfür edildi.

Daha önce Çağlayan Adliyesi’nde görev yaparken ‘rüşvet’ suçlamasıyla HSK’ya şikayet edilen sonra da Erzurum’a gönderilince emekli olan Savcı G.K hakkında yeni belgeler ortaya çıktı. G.K.’nın, hakkında ‘FETÖ’ suçlamaları olan iş insanı M.A.’dan rüşvet istediği yazışmalara yansıdı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun haberine göre iş insanı, bu konudaki WhatsApp konuşmalarını hakkında açılan soruşturma kapsamında devletin ilgili birimlerine sundu.

Terkoğlu, 2020-2022 aralığında geçtiğini belirttiği bu yazışmalardan şu cümleleri aktardı: “Görüşeyim çözülür istenilen parayı versin yeter ki", "Abi ne Fetösü ne başka bir şey çözemeyecekleri iş yok, sen biliyorsun, parayı yeter ki koysun", "Gönderdin mi emaneti kardeş?", "Yukarısı bende sen parayı gönder yeter ki, her türlü bağlarım en tepeye ulaşırım gerekirse, hepsi aç", "Senin içişleriyle bağın var mı hala, çok sevdiğim T. Abi var Emniyet’in araç işlerini yapmak istiyorlar, S.’nin akrabası yapıyor demişler ama yapan da akraba filan değil yukardan bağlantı kurarsan alırsın diyorlar?", "Sen getir, para ve kadın varsa sorun yok, direkt görüşüyorum ben S. ile, işlerimizi de bitirtiyoruz sen getir işi", "500’e kadar bağlarım, mahkeme işi bende, bu paralara dosya çözülmez normalde, hele böyle dosyalar", "Halloldu, elden teslim ettim, 180 verdim, 170 de iş bitiminden sonra", "Ben hallettireceğim, görüştüm Ş. Abi’yle de Ankara’yla da, parada anlaşırsak çözecekler", "Diğer işle alakalı S. ile görüştüm ben para transferini Perşembe günü yapacaklarmış 4.5 milyon"…

“ERDOĞAN VE AİLESİNE KÜFÜR”

Terkoğlu bu yazışmalarda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi dahil bazı kritik isimlere yönelik küfürlerin “havada uçuştuğunu” da yazdı. Buna göre konuşmalarda rüşvetler, ihaleler, dosya kapatmaların bedelleri konuşuluyor.

SONUÇ

Yargı içinde bir savaşın olduğunu belirten Terkoğlou, şunları kaydetti: “İki taraf da birbirini rüşvetle suçluyor. Birbiri aleyhinde çeşitli belgeler, yazışmalar, deliller sunuyor. Biz gazeteciyiz, hangi taraf rüşvetçi, iki taraf da mı bilemeyiz. Adalet Bakanlığı’nın da HSK’nın da parçası olduğu bu skandalları soruşturmak bir yana üstünü örteceği açık. Devletin denetleyici güvenlik kurumlarının bu skandalı soruşturup açığa kavuşturması gerekiyor. Bu yapılmadan, mahkemelerden çıkan hiçbir kararın ikna ediciliği olmaz.”