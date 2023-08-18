Şavşat, direnişin başlangıcı olacak

SOL Parti yarın artan hayat pahalılığına ve zamlara karşı Artvin Şavşat’ta miting düzenleyecek. Başkanlar Kurulu Üyesi İşleyen, “Miting pahalılığa ve zamlara karşı bir direniş mücadelesinin başlangıcı olacak” dedi.

Politika Servisi

Zamlara, doğanın katledilmesine, baskılara ve gericiliğe karşı ülke genelinde eylemler gerçekleştiren SOL Parti yarın da saat 14.00’te Artvin Şavşat Meydanı’nda bir miting düzenleyecek. Artvin halkıyla buluşma çağrısı yapan SOL Parti, seçim sonrası krizin bütün faturasının halkın sırtına yüklendiğini hatırlatarak iktidarı protesto edecek.

Bölgede devam eden miting çalışmalarını BirGün’e değerlendiren SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, “Ülkemiz seçimlerde tek adam rejiminin devam etmesinin bir sonucu olarak ekonomik ve sosyal alanda giderek artan bir saldırı ile karşı karşıya. Emekçi halk kesimi zamlarla ve pahalılıkla her geçen gün daha büyük bir sefalete sürükleniyor. Açık ki bir avuç soyguncu oligarşi dışındaki milyonlarca insanın bütün bir hayatı ve geleceği çalınıyor” dedi.

REJİMİN DİKİŞLERİ ATACAK

“Bunun karşısında muhalefetin büyük bir pervasızlık içinde kişisel-dar grupsal çıkar hesaplarına odaklanmış siyaset anlayışlarının da sonucunda toplumun talepleri sahipsiz kalıyor” değerlendirmesi yapan İşleyen, “Önümüzdeki süreçte tek adam yetkileriyle dini bir taassup dalgasının tarikatların emrinde tüm alanlarda etkinleştirildiğinde baskılarla birlikte yoksullaşma derinleşecek. Karşımızda evet secimi kazanmış olsa da dün söylediği her şeyi yutup şimdi ABD ve NATO ile emperyalist tekellerin, mega şirketlerin çıkarlarını ön plana alan politikalarla ayakta durmaya çalışıyor. Böyle faşist baskılara dayanan bu eşitsiz düzenin böyle sürüp gitmesi hiç kolay değildir. Bu rejimin dikişlerinin atacağı bir döneme gireceğiz ama bu ne kendiliğinden olabilir ne de burjuva muhalefetin seçkinler üzerinden tasarlanmış siyasetleriyle başarılabilir” ifadelerini kullandı.

“Toplumun hakları için örgütlü mücadele damarlarını genişletecek, toplumun taleplerini siyasetin ana meselesi haline getirecek bir devrimci muhalefetle gerçek bir mücadele verilebilir” diyen İşleyen sözlerini şöyle sürdürdü: “SOL Parti’nin Fatsa'da, Uşak'ta üreticilerin taleplerine sürdürdüğü mücadelesini, şimdi Şavşat'ta pahalılığa ve doğa yağmasına karşı bir mitingle sürdüreceğiz. Bu, pahalılığa, zamlara ve gerici saldırılara karşı bir direniş mücadelesinin başlangıcı olacak. Ülkemizin ilerici, yurtsever insanları, bu rejimden bunalmış gençleri, kadınları ve tüm emekçileri ile birleşerek direnmenin ve kazanmanın yollarını yaratacağız. Mutlaka başaracağız.”

YARIN DAHA GÜZEL OLACAK

SOL Parti Şavşat İlçe Yöneticisi Metin Şahin ise “Burada afiş ve bildiri çalışmalarımız oldu. İnsanlar zamlardan bıktığı için, doğasına, ağacına, ormanına sahip çıkmak için yarınki mitinge ilgi yoğun. Biz buradan bir kez daha tüm halkımızı mitinge katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Halkımız duyarlı. Şavşat özel bir yer” diyen SOL Parti üyesi Selma Evbaşı da “Burada insanlar zamlardan bunaldı. Kadın örgütlerimiz özellikle köylerde elinden geleni yaptı. Katılımın yoğun olacağı konusunda şüphemiz yok. Bugün dünden daha iyi olacak, yarın bugünden daha iyi olacak… Herkesi mitinge bekliyoruz” diye konuştu.

SOL Parti Şavşat İlçe Başkanı Ebubekir Keskin ise şu ifadeleri kullandı: “Bilhassa köylerdeki arkadaşlarımız koordineli çalıştılar. Afiş ve bildirinin yanı sıra birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Halkla, bölgenin sorunları ve ülkenin geleceğine dair sohbetler, fikir alışverişleri yapıyoruz. Onlara birlikte değiştirelim diyoruz. Dün Meydancık bölgesinde yaptığımız çalışmada pazarda insanlarla sohbet ettik. Her konuştuğumuz bu zamlardan çok ciddi şekilde rahatsız olduğunu dile getirdi. Yaptığımız sohbetlerde bu rahatsızlığın daha toplumsal bir karşı çıkışa dönüşmesi için mücadele etmek gerektiğine inandığımızı söyledik. Köylerde yoğun çalışma yaptık, merkezi yerlerde ve ildeki arkadaşlarla da koordineli şekilde çalışmalar yürüttük.”