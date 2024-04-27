Şavşat Kültür Sanat Evi açıldı: 'Aydınlık, güzel günler için bilim ve sanata ihtiyacımız var'

Karadeniz’deki kültür sanat evlerine bir yenisi eklendi. Artvin’in Şavşat ilçesinde Şavşat Kültür Sanat Evi açıldı. Açılış törenine Şavşat Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Altun, SOL Parti MYK üyesi Alper Taş ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kültür Sanat evi adına konuşma yapan Mehmet Fatih Keskin, asıl amaçlarının Şavşat’ın kültürüne ve sanatına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Şavşat’ın okuma oranının oldukça fazla olduğunu dile getiren Keskin, şunları ekledi: “Burada okumayan insanımız yok ama okuduktan sonra kitaplarımızı tartıştığımız, film izleyip sonrasında filmleri tartıştığımız bir mekânımız eksikti. Bu boşluğu tamamlama yolunda önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Güzel bir kütüphane kurduk buraya. 1000’e yakın kitabımız var şu anda. İlerleyen zamanlarda bu kitaplarımızı arttıracağız. Burada koskoca bir dünya var, Dostoyevski’nin hikâyeleri var, Tolstoy’un romanları var.”

“BURASI YILDIZ GİBİ PARLAYACAK”

Keskin’in ardından konuşan İstanbul Şavşat Dernekler Federasyonu başkanı İsmail Altun ise şunları ekledi: “Şavşat’ta böyle bir mekânın eksik olduğu hepimiz tarafından biliniyordu. Dolayısıyla bu ihtiyacın giderilmesi için birçok gönüllü yardımsever arkadaşımızın çabasıyla buraya kadar işi getirdik ve burada bir kültür evi açılmış oldu. Hepimiz iyi biliyoruz ki karanlığı yarmak için, aydınlığa çıkmak için kültüre, sanata ve bilime ihtiyaç var. Dolayısıyla bu yer Şavşat halkına hizmet edecek.

Özellikle gençlere hizmet edecek, burada öğrenim gören hem liselilere hem yüksekokullulara hem de şehir dışından buraya gelen öğrencilere çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. O noktada da burası bir yıldız gibi parlayacaktır diye düşünüyorum. Biz Şavşat Dernekleri Federasyonu olarak burayı bir kardeş kuruluş olarak görüyoruz ve bundan sonraki süreçte de elimizden geleni her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazırız. Burayı yaşatmamız lazım, hep beraber burayı güçlendirmemiz lazım, hep birlikte buraya destek olmamız lazım. Bu vesileyle katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

GENÇLERİN VE KADINLARIN TARTIŞMA VE GELİŞME MEKÂNI

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş kültür ve sanat evlerinin özellikle gençler ve kadınlar açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Taş, şu ifadelere yer verdi:

“Doğu Karadeniz’de Trabzon Kültür Sanat evi, Rize Kültür Sanat evi, Pazar Kültür Sanat evi, Hopa Kültür Sanat evi ve şimdi de Şavşat Kültür Sanat evinin de açılışı gerçekleşti. Gerçekten kültür sanat evleri çok önemli. Burası bir aydınlanma merkezi. Gençlerin okuyacağı, tartışacağı, öğreneceği, kendini ve yaratıcılıklarını geliştireceği bir mekân. Ayrıca kadınların da kendi özgür ortamlarını yaratabilecekleri bir mekân olarak ayrı bir öneme ve değere sahip. Doğu Karadeniz’in birçok yerinde Kültür Sanat evlerini geliştirmek için bizler de bu konuda elimizden gelen desteği ve dayanışmayı sunmaya çalışıyoruz.”

Söz alan Köy Enstitüleri mezunu emekli öğretmen Osman Altun ise şöyle konuştu: “Meslektaşlarım birer birer gittiler ve arkada biz kaldık. Kaldık ama bomboş da durmadık, bomboş da durmak istemiyoruz. Etkinliklere katılmaktan zevk alıyorum. Bu dernek mensuplarının nazik davetleri üzerine buradayım. Güzel bir Kültür ve Dayanışma Derneği kuruyorlar. Bu işe teşebbüs edenleri kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.”