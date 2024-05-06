Şavşat’ta ağaç kesimine tepkiler sürüyor: Endişeyle yaşıyoruz

Artvin Şavşat'ın Karagöl bölgesinde ağaç kesimleri heyelanlara neden olurken, bir yurttaş "Bugün bizler heyelanı yaşıyoruz ve yağmurlarla oluşacak olan selle nasıl bir tehlike yaşayacağız endişesiyle yaşıyoruz. Arazide çatlaklar oluşunca bizde araziyi hiç bir şekilde kullanamıyoruz" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesi Sahara Milli Parkı'nda bulunan Karagöl bölgesinde ağaç kesimine bölge halkının tepkisi sürüyor.

Meşeli köyü sakini Yakup Gül "Bugün bizler heyelanı yaşıyoruz ve yağmurlarla oluşacak olan selle nasıl bir tehlike yaşayacağız endişesiyle yaşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz bölge Karagöl'ün altı ve gördüğünüz gibi yukarıdan gelen sular aşağıda göller oluşturuyor. Arazide çatlaklar oluşunca bizde araziyi hiç bir şekilde kullanamıyoruz" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 1985 yılında koruma altına alınan Sahara Milli Parkı'nda bulunan Karagöl bölgesinde yapılan ağaç kesimi nedeniyle heyelan riskinin arttığını belirten bölge halkının tepkisi sürüyor.

“PLAN, BÖLGE HALKINA SORULMADAN HAZIRLANDI”

Bölge halkı, yaşadıkları sorunu ANKA Haber Ajansı'na anlattı:

Meşeli köyü sakini Yakup Gül: "Şavşat’ın Meşeli Köyü'nde ikamet etmekteyim ve heyelan aşağıdaki arazilerimizden başlıyor ve evlerimize kadar ulaştı. AFAD’a bildirdik, bakın görüyorsunuz yolumuza döktüğümüz beton da kırıldı. Milli parklarda mastır planı ihalesini aldığı için yetkili kişi bölge halkıyla hiçbir görüşmesi olmadı ve kimselerle görüşmedi, hiçbir görüş almadan kendi kafasına göre mastır planını hazırladı. Bölgede ne heyelanları ne de krater göllerin nasıl oluşuyor bilgilendirmedi bölge halkını. Karagöl heyelan gölü olması nedeniyle bölgeyi tehdit etmesi konusunda bizleri de bilgilendirmedi. Bugün ise bizler heyelanı yaşıyoruz ve yağmurlarla oluşacak olan selle nasıl bir tehlike yaşayacağız endişesiyle yaşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz bölge Karagöl'ün altı ve işte sizin de gördüğünüz gibi yukarıdan gelen sular aşağıda göller oluşturuyor ve arazide çatlaklar oluşunca bizde araziyi hiç bir şekilde kullanamıyoruz. Yukarıya baktığımız noktanın 300 metre üstü Karagöl. Evet bu heyelanlar önceden de vardı ama özellikle 20 yıldır böyle devam ediyor."

“AĞACI BURAYA EKİYORSUN; SENEYE BAKIYORSUN AĞAÇ BAŞKA BİR TARAFTA”

İYİ Parti İlçe Başkanı Taner Kara: "Bu mahallede oturuyorum ve geçmiş zamanlarda buralar düzdü ve heyelan sonrası bu hale geldi. Ankara'dan da geldiler hatta yakın zamanda kaymakamda geldi ama yine de yaşanan heyelanla ilgili bir çözüm olmadı. Burası milli park alanı olması nedeniyle koruma altına alındığı için hiçbir işlem yapılmıyor ve bu durumda burada yaşayan insanlarda mağdur oluyor. Köyümüzde ekim de yapamıyoruz, ağaçlandırmaya çalışıyoruz ama o da olmuyor hatta ağacı buraya ekiyorsun seneye ağaç aşağıya iniyor. Bakın gördüğünüz alan düzdü ve biz buralarda eskiden buğday ekerdik. Buralarda çatırtı sesleri duyuyoruz evlerimizde ve beton evlerimizde çökme oluşuyor. Artık sizin aracılığınızla yetkililerden çözüm bekliyoruz.”

Meşeli Köyü'nde yaşayan yurttaş: “Aşağıları gördünüz ve aşağıdan yukarıya doğru fay hattı gibi çatlaklar oluştu ve geçen sene yetkililer geldi ve her 10 senede bir geliyorlar bakıp gidiyorlar. Özellikle geceleri çok ses geliyor ve ister istemez biz de korkuyoruz.”

“VAHİM BİR TABLOYLA KARŞILAŞTIK”

CHP Artvin İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel: "Biz buraya orman kesimi nedeniyle gelmiştik ama şimdi biz burada daha vahim bir şeyle karşılaştık. Bu mahallenin altında ciddi bir heyelan var ve özellikle ilkbahar aylarındaki yağmurla buradaki tehlike gittikçe artacaktır. Buradaki duruma çok kısa zamanda müdahale edilmesi gerekmektedir ve burada yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ve en kısa zamanda buradaki yaşananı il genel meclisine taşıyacağım.”

Eski Şavşat Belediye Başkanı Mehmet Naci Köroğlu: "Geçmiş’te ilçemde heyelan yaşamış bir belediye başkanıyım ve buradaki çatlakların aynısını Şavşat merkezde de yaşadık ve dokuz tane evimiz gitti ama can kaybı yaşamadık. O gün koordineli bir şekilde evleri boşalttık ve gerekli çalışmaları yaptık. Bugün ise burayla ilgilenen kimselerin olmadığını gördüm. Ben 63 yıldır Şavşat’ta yaşamaktayım ve Şavşat denince akla turizm geliyor. Turizm denince de akla Karagöl geliyor. Ama yukarıya bakın, Karagöl’ün altı bu vaziyette ve Karagöl patlayınca o suyu boşalttığında bu aşağıya doğru 3-4 köyümüz yok olacak, sadece bu mahallemiz değil. Onun içinde yetkili arkadaşların gelip burada incelemeler yapmalarını istiyorum. İliç’te çıkarılan madenlerin atıklarıyla dağ oluşturdular ama burada toprak kendiliğinden dağ oluşturmuş. Buradaki oluşan bu toprak dağ patladığında Allah korusun sonunu düşünmek istemiyorum.”

Meşeli köyünde evi oturulmaz hale gelen yurttaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu 15 senedir böyle devam ediyor ve son beş yıldır da dahada çok arttı buradaki durum. Bakın görüyorsunuz çatlağı 2011'de geldiler oturmaz raporu verdiler ve bize denen aslında yaparsan oturursun yapmaz isen de ölürsün ve malum bizde buralardayız hala.”