Savunma, hakları için alana çıkıyor

Haber Merkezi

Türkiye Barolar Birliği tarafından (TBB), 27 Nisan Cumartesi günü Ankara’da "Büyük Savunma Mitingi" düzenlenecek.

TBB'den yapılan açıklamada, avukatların, demokratik toplumun temel direği ve adalete erişimin güvencesi olduğu ifade edildi. Avukatların yalnızca müvekkilin değil, savunma hakkının da temsilcisi olduğu, avukat olmadan adil bir yargılanma sağlanamayacağı belirtilen açıklamada, avukatların yaşadığı sorunların mesleğin icrasını imkansız hale getirdiği kaydedildi.

GÜÇLÜ BARO, GÜÇLÜ AVUKAT

63 bin üyesiyle dünyadaki en büyük barolardan olan İstanbul Barosu da tüm avukatları mitinge davet etti. Baro Başkanı Av. Filiz Saraç, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şunları belirtti:

“Değerli meslektaşlarım, bizler yurttaşlarımızın savunma hakları için hep birlikte yıllarca mücadele verdik. ‘Hukuk devleti’ dedik, ‘hukukun üstünlüğü’ dedik ve adil yargılanmanın her yerde her zaman güvencesi olduk. Bizler savunma hakkını savunurken; yurttaşlarımız için mücadele ederken kendi sorunlarımızı da güçlü savunma olabilmek için dile getirmek zorundayız. Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü Baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu Baro’dur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür. İşte bu yüzden 27 Nisan Cumartesi günü ükemizin dört bir yanından gelen meslektaşlarımızla birlikte İstanbul Barosu avukatları olarak Ankara’dayız.”

İstanbul Barosu’nun “Mesleğimiz İçin ‘Büyük Savunma Mitingi’nde Buluşalım” başlıklı yazılı açıklamasında, "‘Avukat İçin de Adalet’ demek; mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak; şiddete ve angaryaya karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz” denildi.