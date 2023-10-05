Saygı Öztürk, Adnan Oktar’a operasyonu haber veren Bakan’ı açıkladı

Gazeteci Saygı Öztürk, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonu örgüte haber verdiği söylenen eski Bakan’ın Yaşar Okuyan olduğunu açıkladı. Öztürk’ün aktardığına göre eski Çalışma Bakanı Okuyan operasyon konusunda Oktar’ı aradığını kabul ederek, “Dostça uyardım” dedi.

Gazeteci Saygı Öztürk, Adnan Oktar suç örgütü operasyonuyla ilgili önemli bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

Oktar örgütüne düzenlenen operasyonun başında olan dönemin Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, örgüte ve operasyona dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Sezer, dün katıldığı canlı yayında “Bu örgütün çok ciddi bir operasyon refleksi var, takip etmek için kullanıyorlar. Eski Çalışma Bakanı’nın örgüte ‘Adliyede sizinle ilgili hazırlık var’ diye bilgi verdiğini biliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Sezer'in bu sözlerinin ardından operasyonu örgüte haber veren eski bakanın kim olduğu tartışma konusu haline gelmişti.

Yaşar Okuyan MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. Okuyan, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğunda oturdu.

“BEN BU İSMİ ÖĞRENDİM”

Sözcü TV'de konuşan gazeteci Saygı Öztürk, Furkan Sezer'in ismini verdiği Bakan’ın Yaşar Okuyan olduğunu belirtti.

“Ben bu ismi öğrendim. Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'ın bu gruplarla bir iş birliği, gönül birliği içerisinde olacağı asla aklıma gelmez" diyen Öztürk, iddiayı Okuyan'a sorduğunu aktardı.

YAŞAR OKUYAN: YANLIŞ BİR ŞEY YAPMAYIN DOSTÇA DİYE UYARDIM

Yaşar Okuyan'ın “Bunlarla ilgili soruşturmalar olduğunu herkes biliyordu. Ben de kendilerini yanlış bir şey yapmayın diye uyardım” dediğini dile getiren Öztürk şunları söyledi:

“İsmi geçtiği için Yaşar Okuyan’ı aradım. Okuyan bugün önemli bir yerdeydi. Meslektaşımız Merdan Yanardağ'ın duruşması için İstanbul'a gitmişti. Kendisine söyledim, 'Buna da mı beni kattılar. Bir bu eksikti' dedi. 'Ben bunların televizyonlarına birkaç kez röportaja çıktım. Bir kere de iftarına gittim. Onların dışında bunlarla bir bağlantım yok. Ancak bunlarla ilgili soruşturmalar olduğunu herkes biliyordu. Ben de kendilerini yanlış bir şey yapmayın diye dostça uyardım. Yanlış yapmamaları için uyardım' dedi. Ama bu kayıtlara giriyor, kayıtlara girdiği için de dosyanın içerisinde Yaşar Okuyan da var. Furkan Sezer'in söylediği isim Yaşar Okuyan.”