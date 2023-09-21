Sayıştay'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı raporu: Kendi bütçelerinden ödenmesi gereken giderlerin döner sermayeden karşılandığı görülmüştür

Sayıştay'ın 2022 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Denetim Raporu’nda; Bakanlığın kendi bütçesinden ödemesi gereken elektrik, su, doğal gaz gibi cari giderleri ile il müdürlüklerine akaryakıt alımı, personele koruyucu güvenlik malzemesi alımı, fuar ve organizasyon giderleri, personelin yurt içi ve yurt dışı yolluklarının döner sermaye işletmesi bütçesinden karşılandığı belirtildi. Raporda, bu durumun döner sermayeli işletmelerin kuruluş amacına uygun olmadığı saptaması yer aldı.

Sayıştay, 2022 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Denetim Raporu yayınlandı. Bakanlığın bütçesinden ödenmesi gereken harcamaların döner sermaye işletmesi bütçesinden yapıldığının belirtildi.

Raporda, döner sermaye işletmesinin harcamalarını oluşturması gereken kalemlerle ilgili şu değerlendirme yapıldı:

"İŞLETME KADRO VE POZİSYONLARINDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE YAPILAN AYLIK, ÜCRET İLE MALÎ VE SOSYAL HAKLARINA İLİŞKİN ÖDEMELERDEN OLUŞMALI"

“İşletme kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen personele yapılan aylık, ücret ile malî ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerden, döner sermaye hizmetlerine ilişkin kırtasiye ve büro malzemesi, su ve temizlik malzemesi, enerji alımları, yiyecek, içecek, giyim, özel malzeme, güvenlik ve koruma malzemesi ve benzeri tüketim malzemeleri alım giderlerinden, işletmenin hizmetlerine ilişkin olarak görevlendirilecek personele 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödemelerden, işletme faaliyetleri ile ilgili yasal giderler ile vergi, resim, harçlar ve benzeri giderlerden, işletme faaliyetleri için gerekli olup, müşavir firma ve kişilerden temin edilecek olan her türlü hizmet alım giderlerinden, faaliyetlerin gerektirdiği haberleşme, taşıma, ilan, sigorta, komisyon giderlerinden, hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği yurt içi ve yurt dışı eğitim, staj, kurs, toplantı, konferans, sempozyum, sınav, etkinlik ve paneller için yapılacak giderlerden, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere, satın alınacak olan her türlü menkul mal ve gayrimaddi hak alımı giderleri gibi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerini sürdürmeye yönelik giderlerden oluşmalıdır.”

"BAKANLIK BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİ GEREKENLERİN DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİ İŞLETMENİN KURULUŞ AMACINA UYGUN DEĞİL"

Sayıştay raporunda; Bakanlığın bütçesinden ödenmesi gereken harcamaların döner sermaye işletmesi bütçesinden ödenmesinin döner sermayeli işletmelerin kuruluş amacına uygun olmadığını belirtildi. Raporda, şu saptamalara yer verildi:

"Döner Sermaye İşletmesinin giderlerinin büyük çoğunluğunun ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kendi bütçesinden ödemesi gereken Bakanlığın elektrik, su, doğalgaz gideri gibi cari giderlerden, il müdürlüklerine akaryakıt alımı, bakanlığın tüm personeline koruyucu güvenlik malzemesi alımı, Bakanlığın düzenlediği fuar ve organizasyon giderleri gibi mal ve hizmet alım giderlerinden, bakanlık binasının bakım onarımı, Bakanlık hizmet binasını yapım işinden dolayı TOKİ’ye kalmış olan borcun ödenmesi gibi sermaye ödemelerinden ve bakanlık personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluk ödemelerinden oluştuğu görülmüştür" denildi.