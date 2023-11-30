Sayıştay, İzmir’deki üreticilerden yapılan alımı durdurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir’in kooperatiflerden ürün alımının Sayıştay kararıyla durdurulduğunu duyurdu. Soyer, kararın küçük üreticiye darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üretici kooperatiflerinden Büyükşehir’in ürün almasının Sayıştay kararı ile durdurulduğunu açıkladı. Soyer kararı “Başka Bir Tarım politikasına darbe” olarak değerlendirdi.

Soyer, “Sayıştay başkanlığı 2022 yılında belediyemizde Sayıştay denetçileri tarafından yapılan dış denetim sonucunda bir denetim raporu düzenledi ve bu rapor Büyükşehir’e gönderildi. Raporda Büyükşehir tarafında yapılan kooperatif mal alımlarının 4734 sayılı kamu ihale kanunun istisnalar başlıklı 3a maddesi kapsamında olmadığı gibi temel ilkelere uygun olarak açık ihale usulü yapılması gerektiğine kesin raporla tarafımıza bildirilmiştir. Bu kapsamda 16 Kasım 2023 tarihinden itibaren kooperatiflerden işlenmiş ürün alımı gerçekleştirilemeyeceği ve açık ihale usulü ile mal alımının gerçekleştirileceği görülmektedir” dedi.

Kentteki üretici kooperatiflerinin temsilcileri ile Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bir araya gelen Soyer, kooperatiflerden ürün alımının Sayıştay kararı ile durdurulduğunu ve alımların ihale ile yapılması gerektiğini açıkladı. Soyer, “2015 – 2018 yılları arasında 15 kooperatiften alım yapılarak, toplamda 438 milyon 429 bin 691 TL ödeme gerçekleşmiştir. 2019 - 2023 yılları arasında ise toplamda 95 farklı kooperatiften ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Bu kooperatiflerin ikisi deprem bölgesi olan Hatay ve Osmaniye olmak üzere toplamda 26 tanesi İzmir ili dışındadır. 2019 – 2023 yılları arasında gerçekleşen kooperatif alımları için 958 milyon 636 bin 533 TL ödeme gerçekleşmiştir. Bu kararla, Büyükşehir Belediyemizin küçük üreticileri destekleyerek, şehirdeki dar gelirli vatandaşlarımıza ücretsiz veya ucuz gıda sağlamak yönündeki politikası engellenmek istenmektedir” diye konuştu.

“’BIRAKIN TOPRAKLARINIZI ÇEKİN GİDİN' DİYORLAR”

Üreticilerin bu şekilde ihaleye girdiğinde büyük şirketlerin ihalede üstünden geçip gideceğini vurgulayan Soyer, “Üreticiye işlenmiş ürün yapma diyor, git büyük şirketlerle rekabet et diyor. Biz bunu 2015'ten beri yapıyoruz. Neden bu hale geldi? 2016’da yerel tohum satışını yasaklayan kanun çıkardılar. 16 bin köyü kapattılar. Çünkü tarım, küçük çiftçinin işi değildir, büyük sanayi firmalarının işidir diyorlar. Siz bırakın topraklarınızı çekip gidin diyorlar size, gidin şehirde gecekonduda oturun, ucuz iş gücü olun diyorlar. Bırakmayacağız. Kanunlar geçerliliğini kamu vicdanından aldığı için herkes için uygulanır. Kamu vicdanı yaralanmıştır, kamu vicdanının yaralanmasına izin vermeyeceğiz. Ben gücümü halktan ve haktan alıyorum, sizden asla vazgeçmem” ifadelerini kullandı.

Uyguladıkları tarım politikasının engellendiğini ifade eden Soyer, “Üzülerek belirtiyorum ki, beş yıldır İzmir’de ilmek ilmek ördüğümüz ‘Başka Bir Tarım’ politikasına hükümet eliyle darbe yapılmıştır. Belediyemizin kooperatiflerden alarak yoksul mahallelere dağıttığı Süt Kuzusu Sayıştay eliyle durdurulmuştur. Fakat göreceksiniz. Elbette buna teslim olmayacağım. Çocuklarımızı sütsüz, üreticimizi öksüz bırakmayacağım. Süt kuzusu projesi ve diğer tarımsal destekleri sonuna kadar ettireceğim. Ben gücümü halktan ve haktan alıyorum. Yeni bir yol bulmaksa varım. Bir yol açmaksa hazırım. Bedel ödemekse, ona da hazırım. Ne pahasına olursa olsun, yerli ve milli tarımı, gözü dönmüş ve hükümetin içine çöreklenmiş gıda tekellerine teslim etmeyeceğiz. Dar gelirli milyonlarca İzmirliyi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Sonunda kadar mücadele edeceğiz” dedi.

“BEN SENİ ALKIŞLAMIYORUM”

Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, “Biz ürünü işlemeyelim diye, dökme yapalım diye böyle bir Sayıştay kararı... Hükümet buğday üretiminde ithalat yapıp, makarna üreterek dünya piyasasından en büyük payı aldığını iddia ediyor. Sen bana buğday ürettirmeyeceksin, buğdayı ithal edip o buğdayla büyük firmalara makarna ürettireceksin sonra da o makarnayı satıp benden alkış bekleyeceksin. Ben seni alkışlamıyorum" şeklinde konuştu.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk de şu ifadeleri kullandı: ¨İnşallah bu yolda hep beraber yolun sonunu getireceğiz. Süt Kuzusu projesinin mimarlarından birisiyiz. Biz 2009 yılından beri İzmir’in sütünü kimse zarar görmeden dağıtan kooperatifiz. Bizden daha iyi dağıtacaklarını düşünüyorlarsa gelsinler ama onlar küçük üreticinin değil, büyük üreticinin malını dağıtacaklar biliyoruz. Biz küçük üreticinin malı değerlensin diye kurulan kooperatifleriz. Bu iş nereye giderse gitsin Tunç Başkan’ın arkasında devam edeceğiz.”