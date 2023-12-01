Sayıştay raporu: MHP’li belediyenin 22 adet taşıtı 'buhar' oldu

Sayıştay'ın MHP'li Kastamonu Belediyesi'nin 2022 yılına ilişkin yaptığı incelemede, belediyeye ait 22 adet taşıtın İl Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında bulunmasına rağmen belediye kamu envanterinde bulunmadığı ve bu taşıtların akıbetinin bilinmediği tespit edildi.

Sayıştay'ın hazırladığı MHP’li Kastamonu Belediyesi denetim raporunda, 22 aracın kaybolduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Sayıştay denetçileri tarafından 2022 yılına yönelik Kastamonu Belediyesi'nde yapılan incelemede şaşırtıcı bulgular tespit edildi.

Denetim raporunda, belediyenin aynı nitelikteki, birbirine yakın tarihlerde ortaya çıkan, aynı birimin ihtiyacı olan, aynı tedarikçiden yapılmış bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini parasal limitin altında kalmak amacıyla kısımlara bölündüğünü ve bu şekilde rekabet ortamının sağlanmadığı belirtildi.

İŞÇİ, BAŞKAN YARDIMCISI VEKİLİ YAPILMIŞ

Belediyede çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığını ve bu nedenle birikmiş yıllık izinlerinin bulunduğunu vurgulayan Sayıştay, işçi kadrosundaki bir kişinin de başkan yardımcısı vekili yapıldığına dikkat çekti.

Denetçiler, belediyenin sahibi olduğu taşınmazlardan 5 tanesini dernek ve vakıflara tahsis ettiğini açıkladı.

22 ARACIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Sayıştay'ın hazırladığı raporda belediyeye ait 22 taşıtın olmadığı ortaya çıktı.

Belediyenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtları ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik tescil kayıtlarını karşılaştıran denetçiler, 22 adet taşıtın İl Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında bulunmasına rağmen belediye kamu envanterinde bulunmadığı ve bu taşıtların akıbetinin bilinmediğini tespit etti.

Raporda, belediyeden taşıtların akıbetinin belirlenmesi, kayıp veya kötüye kullanılmasından sorumlu olanların tespit edilmesi ve mevzuatın gerektirdiği işlemlerin yapılması istendi.